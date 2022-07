TRL: Duendes se quedó con el clásico ante Jockey y se aseguró el ingreso a Final Four

El equipo verdinegro marcó todos los puntos sobre la primera parte, mientras que el verdiblanco intentó alcanzarlo en el complemento pero no pudo. Fue 25 a 20

Duendes ganó el clásico frente a Jockey Club de Rosario por 25-20 y se aseguró su ingreso al Final Four del Torneo Regional del Litoral (TRL). El verdiblanco perdió todas las chances de entrar entre los cuatro finalistas. Con un primer tiempo contundente a favor del local, Jockey logró achicar la diferencia y poner en aprietos al conjunto dirigido por Hernán Pavani.

Jockey debía ganar para seguir con chance matemática de ingresar a semifinales . Un triunfo de Duendes le aseguraba su boleto a las definiciones del Torneo Regional del Litoral de Directv. Finalmente, la victoria quedaría en manos del local tras un primer tiempo donde el verdinegro sumó todos los puntos del partido y Jockey, que atacó durante el segundo tiempo para alcanzarlo, no lo logró.

Desde el arranque equipo de Las Delicias mostró su superioridad. Al minuto 5 abrió el tanteador con un try de Joaquin Brogliatti que junto a la conversión de Patricio Rodriguez Vidal ponía arriba desde el inicio al verdinegro.

Al los 11 minutos sumó tres puntos más con un penal de Rodriguez Vidal, mientras Jockey no podía articular una defensa. A los 20 el local sumó un nuevo try de Francisco Diez. Duendes mantenía el orden en toda su línea y superaba al verdiblanco en todos los puntos de contacto. A los 28 volvía a visitar el ingoal visitante, nuevamente Brogliatti sería quien sumara un nuevo try. Con la conversión de Rodriguez Vidal el tanteador quedaba 22 a 0.

Antes del entretiempo estiró la diferencia con un penal de su apertura. El balance del primer tiempo era netamente a favor de Duendes, Jockey no podía generar volumen de juego.

duendes1.jpg Duendes ganó el clásico y se aseguró un lugar entre los cuatro finalistas del TRL. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En el complemento Jockey entró con nuevos bríos y Juan Baronio sumó los primeros 3 puntos para su equipo tras un penal. Además, en Duendes recibía una amarilla Juan Ignacio Araujo por penales reiterados que posibilitaron al verdiblanco sumar 3 puntos más. Con un nuevo talante el equipo de Fisherton achicaba la diferencia.

Con un buen uso del pie, y de la conducción de Vergallo, Jockey puso en aprieto en Duendes a metros de ingoal y tras un scrum el árbitro cobró try penal. Mientras el local caía en un bache, el verdiblanco presionaba más y ganaba en los puntos de contactos. Los ataques de Duendes no lograban sumar puntos y se desvanecían tras penales o free-kicks que eliminaban el peligro. Finalmente, Santiago Araujo vería la amarilla, en lo que resultó la segunda tarjeta por inconducta.

A 10 minutos del final, Jockey bregaba por acortar la diferencia y ponía a Duendes a jugar en su campo. El try del verdiblanco llegaría a través de Sebastian Binner a los 36 minutos. Junto con la conversión de Crespi el tanteador quedó 25 a 20.

Formaciones

Duendes: Francisco Angaroni, Bernardo Lis, Mauro Genco; Federico Ciancio, Lucio Anconetani; Ignacio Fantín, Rafael Gietz, Giuliano Bufarini (c); Juan Ignacio Araujo, Patricio Rodriguez Vidal; Joaquín Brogliatti, Felipe Roldán, Guido Chesini, Martín Pellegrino; Francisco Diez. Suplentes: Federico Rodriguez Roman Pretz, Federico Bautista, Matias Landi, Jeremias Del Mastro, Valentino Di Capua, Rodrigo Santigo, Santiago Araujo. Entrenadores: Pavani, Nannini, Carranza.

Jockey: Franco Manavella, Lucas Vignau, Franco Carloni; Marcos Lorenzini, Felipe Tellería; Máximo Oliveros, Manuel Santi, Sebastián Binner; Nicolás Vergallo, Juan Bautista Baronio; Guido Pedregoza, Santiago Werkalec, Matías Ferrario, Ignacio Vergara Oroño; Ignacio Calvo. Suplentes: Guido Cella, Agustin Orsi, Juan Fernandez Ballestero, Francisco Brasca, Manuel Gonzalez del Cerro, Facundo Saad, Gonzalo Crespi Foster y Fermin Vergaro Oroño. Entrenadores: Bianco - Sánchez Molina - Tallo.

Progresión: 1T: 5`try de Joaquín Brogliatti y conv. de Patricio Rodriguez Vidal (DRC), 11’ penal de Rodriguez Vidal (DRC), 20`try de Francisco Diez (DRC), 28`try de Joaquin Brogliatti y conv. Rodriguez Vidal (DRC), 40`penal de Rodriguez Vidal (DRC). 2TP: 3`penal de Juan Baronio (JCR), 6`penal de Juan Baronio (JCR), 52`try penal (JCR), 76`try de Sebastian Binner y conv. de Gonzalo Crespi (JCR).

Resultado final: 25 a 20

Cancha: Las Delicias

Árbitro: Damian Schneider

Posiciones

Estudiantes 70 (*)

Gimnasia 67 (*)

Duendes 57 (*)

Santa Fe RC 51

Old Resian 44

Jockey 36

CRAI 34

Universitario 19