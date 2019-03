Triunfo de la selección con un gol rosarino

El final se acercaba con un empate insípido, pero al menos se inspiró el rosarino Angel Correa con una buena jugada en el área y una definición precisa para darle la victoria a la selección argentina en el amistoso frente a Marruecos, el último de la preparación con vistas a la Copa América que se jugará en Brasil, desde junio.

Un 1 a 0 que no dejó demasiado más allá de una mayor tranquilidad por la victoria, aunque sólo en parte tapa la derrota con Venezuela (1-3).

Un resultado a favor en un partido jugado sin Lionel Messi y bajo condiciones de un clima tan ventoso que las redes de los arcos se sacudían sin gritos de gol, hasta que llegó el de Correa, que ingresó despacio y al ras del piso al arco local.

El rosarino, que juega en Atlético de Madrid, había ingresado veinte minutos antes, cuando el técnico Lionel Scaloni buscó variantes ofensivas para encontrar el desequilibrio en el juego. Y cinco minutos antes también le volvió dar pista a otro rosarino: Gio Lo Celso, quien había sido titular ante los venezolanos y tiene boleto prácticamente seguro a la Copa América, el mismo que terminó de sacar ayer Correa.

Precisamente conocer los nombres de los elegidos para la competencia en Brasil es lo más importante (ver aparte) y el DT es lo que buscó en esta fecha Fifa.

Por ejemplo, ayer modificó el esquema defensivo utilizando la línea de cuatro tradicional, sin realizar variantes en los 90, con Pezzella y Kannemann como centrales y archivó el ensayo con cinco jugadores del amistoso anterior.

En la línea media, donde puede haber más dudas en cuanto a integrantes, jugaron todo el partido Roberto Pereyra y Guido Rodríguez, mientras que a Leandro Paredes le dio 75' teniendo en cuenta que ya había jugado con Venezuela.

Adelante, sorprendió que no ingresara Darío Benedetto (jugó 20' el viernes), mientras que al cambiar al arquero debutante Esteban Andrada, que casi no tuvo acción, le dio casi media hora a Juan Musso y no a Marchesín.

El gol de Correa sobre el final selló el resultado de un partido que volaba (por el intenso viento constante) al cero a cero. Pero apenas sirvió para que Argentina grite victoria.