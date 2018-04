Triunfo épico de Jaguares en Melbourne ante Rebels

Épico triunfo de Jaguares en Melbourne. No sólo porque la semana había sido atípica con vuelos perdidos y hasta habían llegado tarde ayer al AAMI Park, sino porque el comienzo había sido adverso y Rebels tuvo todo para ganar. Pero la confianza y las ganas de ganar en territorio aussie de los argentinos pesó más e iniciaron la durísima gira por Oceanía de la mejor manera posible. Fue un 25-22 emotivo, que llena de ilusión para lo que viene.

Con actitud Jaguares sacó a relucir buena parte de sus atributos, que los tiene y de sobra, y le dio vuelta el partido a Rebels. Ganas, compromiso y la convicción para ir a buscarlo en el final fueron las claves del triunfo.

"Entrenamos toda la semana la defensa porque sabíamos que Rebels tenía un ataque estupendo, por eso defendimos de esa manera en el final del partido", explicó el capitán Pablo Matera. "Fue una semana difícil para nosotros, un viaje largo, pero queríamos ganar el partido, creo que lo deseamos más que ellos", añadió.

"Fue algo impresionante. Tuvimos el carácter de ganar el partido. Al principio costó imponer nuestro juego, pero pudimos sacarlo adelante. Por suerte, el último scrum anduvo bien, y pudimos ponerles presión", afirmó por su parte Agustín Creevy, quien comenzó el choque desde el banco y reemplazó a Julián Montoya.

Universitario se metió en cuartos

Pese a caer ajustadamente ante Teqüé por 35-34, Universitario se metió entre los ocho mejores equipos del Torneo del Interior B, al conseguir su pasaporte a los cuartos de final del torneo.

"Se había planteado el partido de otra forma, por ahí no estábamos a nivel como para poder manejar un partido que había que jugarlo como una final. No lo pudimos manejar en el primer tiempo, después nos reestructuramos un poquito e hicimos lo que queríamos hacer y es normal que cuando se marcan muchos tries, como hizo Teqüe, baje el ritmo más allá que nosotros salimos a buscarlos", destacó César Schiavo, head coach del conjunto académico.

Junto a Uni y Teqüé, clasificaron Trébol, Univ. Mar del Plata, Jockey Villa María, Santiago LT, Univ. de Salta y Marabunta.

Por el Interior A, Old Resian cerró su participación en la fase de grupos a lo grande. Goleó a San Ignacio 71-0 y encarará la permanencia con el ánimo en alza.

Cardenales, en tanto, se consagró campeón del Interior C, al vencer en la final a Mendoza Rugby por 32-12.