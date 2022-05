Tributo a Maradona: proponen que el 25 de noviembre se declare Día Mundial del Fútbol

Este miércoles, en diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8, García -quien ocasionalmente está de regreso en la ciudad y en pocos días más retornará a España- contó cómo surgió la idea de homenajear a su ídolo.

Andres Garcia, fan Maradona01.jpg

"Todo surgió luego de que le realizará acá en España un homenaje a Maradona en una cancha de fútbol luego de su fallecimiento. Me presenté con una camiseta de Newell's y un cartel que decía 'Maradona, el Dios humano'. Por el tema del coronavirus no pude poner la camiseta en la cancha. Los periodistas que estaban allí se sorprendieron al verme con la camiseta rojinegra y me hicieron algunas fotos y un reportaje. Después Messi mostró la camiseta que usó Diego en Newell's. Así surgió la idea de hacer algo más a nivel mundial y se me ocurrió proponer que el 25 de noviembre fuera declarado Día Mundial del Fútbol"

García comentó que la oficialización "debería hacerla la Fifa. Pero de a poco voy llegando y tengo muchísimo apoyo en muchas partes del mundo".

Andres Garcia, fan Maradona02.jpg

El fana leproso cuenta que en Barcelona "Messi está por encima de todos e incluso muchos catalanes se hicieron hinchas de Newell's por él. Pero Diego jugó acá. Messi está primero, pero a Diego también lo admiran".

Para demostrar que su campaña, incipiente pero firme, tiene todas las intenciones de conseguir pronto su objetivo, Andrés asegura que ha charlado con jugadores y exjugadores y que todos le han brindado su apoyo. Para eso cuenta con un perfil de Instagram (#diamundialdelfutbol), donde se lo puede ver junto al Gringo Gabriel Heinze, ex defensor leproso y actual entrenador, mostrando el cartel que lleva como consigna "Día Mundial del Fútbol, 25 de noviembre, Homenaje a Diego A. Maradona".