Tres por una corona

El futsal creció a pasos agigantados en Rosario y se apresta a vivir un fin de campeonato espectacular. Es que al término de las 13 fechas del torneo Clausura, tres equipos quedaron igualados en puntos y deberán definir la última corona de 2017 en un triangular que comenzará mañana, seguirá el miércoles y culminará el sábado siguiente. El tetracampeón Unión Sionista deberá defender sus títulos ante Jockey Club, el que más lejos llegó en la Copa Argentina, y Provincial, la revelación. Todos enfrentándose en la cancha neutral del estadio cubierto de Newell's y con los organizadores preparando un escenario acorde alrededor, también en la gran previa.

Usar fue el campeón del torneo Apertura y de hecho de los tres anteriores (además de un 5º en el 2011), así que naturalmente aparece como el favorito. Además, compitió con gran suceso en el Nacional de Clubes que se disputó en Misiones en julio, clasificando al cuadrangular final y quedando finalmente cuarto entre los poderosos clubes de Buenos Aires Boca, River y Barracas Central. A su regreso se quedó con el torneo Apertura.

Claro que esta vez le salieron rivales de fuste. Es que Jockey Club demostró que no por nada fue el que más avanzó en la Copa Argentina, torneo que clasifica a la Copa Libertadores. Ahí alcanzó nada menos que los octavos de final, perdiendo con el campeón River Plate, quedándose con el halago de haber sido el mejor representante de la Rosarina.

Mientras que para que no todo quede reservado a los dos clubes que más ruido hicieron a nivel nacional, Provincial metió la cuchara con un campañón. Es más, pudo ser campeón si en la penúltima fecha no perdía con Unión Americana. Ahí lo alcanzaron los otros contendientes y en la última jornada todos ganaron para forzar el desempate.

Durante el campeonato, Usar y Jockey igualaron 2 a 2 en la 4ª fecha, Provincial venció de visitante a Jockey 2 a 1 en la 7ª y en la 9ª Sionista goleó 8 a 3 a los rojos del parque Independencia. De todas maneras, el triangular se definirá en caso de empate por diferencia de gol o por goles a favor. Y si subsiste la paridad habrá sorteo.

La adrenalina comenzará mañana a las 18.30, cuando se enfrenten Jockey v. Provincial en el "Templo del Futsal", como está catalogado el cubierto rojinegro, por su capacidad para 10 mil personas. El miércoles 22 seguirá la acción con el perdedor de la 1ª fecha (si hay igualdad será Jockey) ante Usar a las 21.15. Y el campeonato se definirá el sábado 15, a las 18.30, entre Sionista y el vencedor de la 1ª jornada (o Provincial en su defecto), de manera que el título sí o sí se sabrá al final.

Pero además, los organizadores quieren que las finales sean un show. Por eso además de los sorteos de entradas y prendas que ya se hacen por internet a través de la cuenta @cunadelfutsal, los días de partidos habrá música antes de los mismos, buffet, voz del estadio, juegos de entretenimiento y más, para que el espectador disfrute además de lo que pase dentro del rectángulo de juego.

Las finales del torneo Apertura llevaron alrededor de mil personas. La última fecha que fue a pura adrenalina también fue un anticipo de lo que vendrá. Con muchos equipos y torneos (ver aparte), la pasión de jugar al fútbol en espacio reducido no para de crecer en Rosario.

El Luchador ya es de primeraEl Luchador es el primer ascendido a primera (ocupará el lugar de Remeros, que cayó 5-4 con Nueva Aurora en la última fecha) aunque no se consagró campeón, ya que Sirio B le puede arrebatar el título. Y en las dos últimas fechas se definirán los otros dos ascensos. En la rama femenina lidera Newell's pero Central está a 2 puntos con 2 partidos menos. Y en veteranos juegan la final (mañana, 21.45, en Newell's) el actual campeón Banco y Talleres (VGG), que vencieron en semis a Unión Central y Echesortu.