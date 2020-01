Tres rugidos al hilo

Con 39 años recién cumplidos Maxi Rodríguez es inoxidable. Sigue siendo el jugador más desequilibrante que tiene Newell’s y su estela de talento y efectividad está más vigente que nunca. Porque además de ser el goleador leproso en lo que va de la Superliga con cinco gritos, ahora atraviesa una racha dulce de haber anotado tres de ellos de manera consecutiva, en los últimos tres cotejos que disputó el equipo de Frank Kudelka, que además fueron de visitante. Maxi es la “bandera” rojinegra del complejo presente en el que el club del Parque está lidiando con el promedio y ahora con toda su experiencia saca a relucir los pergaminos de una carrera extraordinaria. La Fiera sigue rugiendo cuando Newell’s más lo necesita.

Maxi el sábado volvió a ser el goleador leproso. Newell’s caía 1 a 0 ante Arsenal y la historia estaba cuesta arriba. Pero el mismo capitán rojinegro fue a buscar una pelota en la derecha, lanzó el centro y el balón dio en la mano de Sbuttoni. Ariel Penel sancionó la pena máxima y la Fiera engañó al arquero Daniel Sappa para establecer el 1 a 1 definitivo. Con este gol arrancó el 2020, igual de encendido que como terminó el año pasado.

Porque en los últimos dos compromisos de Newell’s de 2019 la Fiera también se anotó en el tanteador en suelo ajeno. Primero facturó desde los doce pasos en lo que fue la igualdad 2 a 2 ante Atlético Tucumán en la excursión al norte del país. Y después clavó el tercero en el trascendental 3 a 2 ante Independiente en Avellaneda, en lo que fue la despedida del año pasado.

Maxi decidió seguir poniendo el hombro en 2020 y arrancó la pretemporada en Bella Vista. "El grupo que se formó es tan lindo que uno viene con ganas a entrenar y lo disfruta. Cuando uno deje de jugar se va a extrañar mucho. Desde que volví lo disfruto muchísimo. Lo disfruto cada momento con la responsabilidad que sé que tengo. Esto ya se está por terminar. Es algo que uno no quiere, pero es una realidad”, confió Maxi sobre las sensaciones del presente. La Fiera continuó con los cortos porque “la familia me sigue apoyando, doy lo que puedo, lo que tengo, pero creo que el fútbol se juega más con la cabeza, jugar con la pelota, pensar, sino para eso ponemos once que corren maratones”.

Y este año también está intratable con la red. Porque en la reanudación del torneo, el sábado en Sarandí, Maxi pasó por caja y generó el penal y la conversión para lo que fue el óptimo empate 1 a 1 ante los del Viaducto.

Cinco goles en 17 fechas jugadas de la Superliga, el máximo artillero rojinegro en el torneo, tres anotaciones consecutivas y toda la categoría y experiencia al servicio de la causa leprosa. Maxi Rodríguez sigue escribiendo su leyenda en el Parque. Club que lo formó como jugador, lo catapultó a Europa y la selección Argentina y al que regresó para ser campeón en 2013. Sigue vigente, sigue rugiendo.