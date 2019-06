Tres equipos adentro de las finales

La penúltima fecha del Top 8 del Litoral arrojó ayer tres de los cuatro finalistas: Gimnasia, Duendes y Old Resian. El tricolor empató en su visita a Estudiantes en el parque Urquiza paranaense 19-19 y logró los puntos necesarios para alcanzar el objetivo. Duendes, en tanto, parece que recuperó la memoria y el último campeón goleó a Rowing 49-10, escalando al segundo lugar en la tabla de posiciones. El verdinegro también está adentro. Por último, Crai igualó con Santa Fe Rugby en el clásico de la capital provincial y si bien quedó con vida sus chances de clasificar son pocas, ya que Jockey sumando un punto bonus sería el cuarto pasajero. Con los marcadores de ayer, la tabla quedó de la siguiente manera: 1) GER, 24 puntos; 2) Duendes y Old Resian, 21; 4) Jockey Club, 18; 5) Crai, 13; 6) Estudiantes, 13; 7) Santa Fe Rugby, 8; y 9) Rowing, 2 unidades. En la séptima y última fecha se medirán Crai v. Estudiantes, Jockey v. Rowing, Gimnasia v. Santa Fe Rugby y Old Resian v. Duendes.

En la zona Reubicación, el jueves Universitario goleó a su homónimo de Santa Fe 33-19 en el adelantado y continúa como líder e invicto. Ayer Provincial venció a Crar 21-13, Logaritmo a Pampas 40-16 y Los Caranchos perdió con La Salle 23-17.