Tres clasificados y un papelón

Si algo se puede destacar del básquet local es que es imposible aburrirse y la capacidad de asombro es puesta a prueba jornada a jornada.

Anoche El Tala culminó su sorprendente faena y desde el octavo lugar (se salvó del descenso en la última fecha) eliminó 2 a 0 al recontra líder Talleres, mientras que Caova también se metió en el cuadrangular final de la Superliga al dejar en el camino a Echesortu 2 a 0 tras ganar 65 a 61.

También entró a la definición entre los cuatro mejores Atalaya, que venció a Temperley 80 a 61 para el 2 a 0. El cuarto elenco clasificado será Los Rosarinos Estudiantil, que le ganó los puntos a Sportsmen y seguramente recibirá el visto bueno del tribunal para quedarse con la serie. El Verde tenía programados dos partidos el mismo día y hora y al no contar con la colaboración de rival y Rosarina ni poder completar dos planteles, eligió jugar Copa Santa Fe. Papelón en la Superliga.

En el caso de El Tala la victoria fue por 65 a 61, con intensidad defensiva e inteligencia para negarle juego a Agustín Chiana y generar pérdidas en un rival algo apurado.

Talleres recurrió a la defensa zonal para reaccionar tras un inicio adverso, pero en el segundo parcial el local hizo una buena lectura, movió la pelota y sacó ventaja máxima de once, por lo que cerró muy bien la primera mitad.

Pero en el tercer parcial los de Gattone volvieron al partido, ajustaron la defensa, llegaron a cubrir los espacios y en ataque hallaron a Gustavo Bronzino letal de frente al aro. El pivot no falló desde su "quintita" y con diez puntos seguidos logró que su equipo empate el duelo.

El final fue marcado por la intensidad, y mientras Chiana y Matías Medrano le pusieron suspenso al duelo, Joaquín Ríos se hizo cargo del peso del goleo y Santiago Cabrejas lo definió con una bomba a 44 segundos del final para que El Tala pase de la pelea por permanecer a la lucha por el título en apenas dos semanas.



David Ferrara