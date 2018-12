Tres cambios por obligación

Para una final, en la que el mínimo detalle cuenta, que el DT no tenga margen para retocar el equipo en medio del partido es demasiado. Bauza no pudo meter mano para acomodar la pésima producción futbolística. Es que las tres variantes (Gil, Zampedri y Camacho) fueron obligadas por lesiones. Gil no estaba al ciento por ciento y de hecho no se hizo cargo de ninguna pelota parada. Igual, la tremenda macana que se mandó en la previa del gol de Gimnasia no fue porque estuviera lesionado, sino por impericia propia. Después de esa jugada Bauza lo sacó. Enseguida fue el turno de Zampedri por un fuerte golpe y luego Camacho, que desde el primer tiempo jugó en una pierna.