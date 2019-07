Tres bronces rosarinos

Los rosarinos Nicolás Capogrosso (integrante de la dupla de beach voley), Federico Molinari (en anillas de gimnasia artística) y Tobías Giorgis (esquí acuático) se quedaron ayer con las medallas de bronce de sus disciplinas en el Panamericano de Lima 2019.

Ese fue el aporte de los deportistas de la ciudad a la delegación de Argentina, en el séptimo día de la competencia. Hasta ayer el país sumaba 24 medallas: ocho de oro, seis de plata y diez de bronce. Y de esta manera los argentinos se ubican en la quinta posición de la tabla general por debajo de Estados Unidos, México, Brasil y Canadá.

La dupla albiceleste del beach voley masculino conformada por el entrerriano Juan Azaad y Capogrosso, de 24 años, ganó ayer la dorada al derrotar a los canadienses Michael Plantinga y Aaron Nusbaum. El binomio argentino venció con parciales de 21-17 y 21-18, en 37 minutos de juego.

Azaad y Capogrosso lograron así cinco triunfos en el certamen, a Trinidad y Tobago, El Salvador y Estados Unidos en la ronda clasificatoria; a Uruguay, en cuartos de final, y a Canadá, por la presea de bronce, y solo cayó ante México en semifinales. Esta es la segunda medalla del beach voley masculino después de la que ganaron Santiago Etchegaray y Pablo Suárez (bronce) en Guadalajara, México, 2011.

En la final de anillas de atletismo, Molinari terminó tercero con una puntuación de 14.066, detrás del mexicano Fabián de Luna, quien subió a los más alto del podio con 14.500 puntos y el brasileño Arthur Zanetti, quien sumó 14.400.

"Pensaba si hoy gano una medalla, quiero hacer algo importante en mi vida y le quiero preguntar a mi mujer si se quiere casar conmigo", dijo el gimnasta de 35 años, quien abrazó a Paula Cancio y logró el "sí" al aire.

Y Tobías Giorgis salió tercero en la final de la especialidad overal masculino de esquí acuático.

"El objetivo era sacar una medalla, sabía que era muy difícil. Necesitaba esquiar muy bien. Estoy muy feliz", dijo el juvenil de 17 años, que fue debutante de un Panamericano en esta instancia de Lima. Igual, esa circunstancia no lo doblegó: el lunes ya había superado el récord Sub 21 en categoría saltos (con 59.2 metros, marca con la que rompió su propio récord de 57.6). En overall, Giorgis viene cómodo en materia de lauros: en mayo logró el oro en el 60° Masters 2019 en Georgia (Estados Unidos); en abril, en el 37º Campeonato Latinoamericano de esquí náutico de Chile también se hizo del oro en el U17 y en marzo se lo había alcanzado por tercer año consecutivo, en el Moomba Masters 2019 en Melbourne (Australia), en Junior.