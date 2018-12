Ignacio Scocco, verdugo de Boca en la final de la Supercopa Argentina y en el último choque de Superliga en la Bombonera, fue el gran ausente en las históricas finales de la Copa Libertadores de América. Un inoportuno desgarro y el apuro en volver que lo hizo reincidir demoraron más de la cuenta el retorno del ex delantero de Newell's. Pero la clasificación al Mundial de Clubes fue el bonus track para que Nacho tuviera su chance y parece que la tendrá. Ayer recibió el alta médica y todo hace suponer que irá al banco y sumará unos minutos en la semifinal del martes, ante el ganador del Al Alin FC local y el Esperance Sportive de Túnez. Si River pasa esa instancia y aprueba, podría disputar la gran final el sábado, tal vez ante Real Madrid.

Scocco se lesionó el gemelo derecho en el inicio del partido de la 11ª fecha de la Superliga, frente a Estudiantes en cancha de Quilmes. Y aún no volvió a jugar. Al momento del encuentro de semifinales habrá pasado un mes y medio sin competencia oficial, aunque en el medio Nacho se exigió para jugar la segunda final de la Libertadores y se resintió. Por eso se demoró más de lo previsto el regreso al campo de juego.

Igual, está claro que Marcelo Gallardo no lo mandará de titular el martes, más porque podrá contar con uno de los grandes ausentes en la vuelta ante Boca en el Bernabeu (suspendido por amonestaciones): Rafael Santos Borré. Habrá que ver si el técnico apuesta con jugar con dos delanteros, algo que parece probable en vistas de que el rival que tendrá no parece de quilates. Además, el Muñeco se adapta a lo que presenta el partido y los dos puntas asoman como muy probables.

Scocco recibió el alta médica y estará entre los 18. En cambio, habrá que ver qué pasa con el otro delantero del plantel, Rodrigo Mora. Viene afectado con dolores en la cadera, donde fue operado el año pasado y ayer no trabajó junto a sus compañeros en la cancha del estadio Tahnoun bin Mohammed sino que hizo tareas de kinesiología donde se hospeda el plantel en Emiratos Arabes, el Hili Rayhaan by Rotana.

Otra ventaja de Scocco para ser considerado para el encuentro del martes es que conoce perfectamente el lugar donde jugará y donde el plantel millonario viene entrenando. Es que entre 2011 y 2012 estuvo una temporada justamente en el Al Alin FC, posible rival de River. Fue justo antes de regresar a Newell's para lograr el título de campeón en 2013 con el Tata Martino. Ayer se acercó aún más al retorno.





A Modric no le importa el rival que tenga enfrente

El gran referente de Real Madrid, luego de la partida de Cristiano Ronaldo a Juventus, es Luka Modric, recientemente elegido Balón de Oro. Y aunque hoy el equipo español disputará un encuentro de la Liga de España antes de viajar a EAU, el croata ya se refirió a los posibles rivales a enfrentar en el Mundial de Clubes, donde intentará ir por la tercera corona consecutiva.

"Nos preparamos para enfrentar a cualquier rival. Hemos tenido un gran año y esperamos coronarlo con el título". Y agregó: "No nos comparamos con ningún equipo, no miramos cuánto tiene uno u otro. Estamos enfocados en ganar títulos y vamos a estar preparados para cualquiera que nos toque. Mi único reto es ganar ahora. No hay mejor motivación".





¿El Pity con el Mellizo?

Gonzalo Martínez ya se despidió de los hinchas de River luego de marcar el último gol del histórico 3-1 a Boca en el Bernabéu. Pese a que jugará el Mundial de Clubes, luego se irá al Atlanta United, campeón de la liga de EEUU con el Tata Martino, quien dejó la conducción para irse a la selección de México. Y el posible reemplazante es nada menos que el Mellizo Barros Schelotto, desvinculado ayer de Boca (ver página 9). ¿Lo dirigirá el ex DT xeneize?





Palacios no está apurado por irse

El juvenil volante de River Exequiel Palacios es el candidato número uno a emigrar y se habla de que está todo encaminado para irse a Real Madrid, justo el probable rival en la final del Mundial de Clubes. Pero el propio jugador ayer se encargó de decir que "mi idea es quedarme un tiempito más, disfrutar este momento y aprovechar todo lo que viene".