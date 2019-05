Trenzado Sea defiende su foja

Con la resolución del Especial "Final Copa Roberto J. Bullrich - 14ª Edición", los potrillos de la camada 2016 buscarán sumar fogueo y dinero, cuando esta tarde ingresen en las gateras en el 8º turno.

Serán 1.400 metros emotivos y donde Trenzado Sea expondrá su foja invicta ante adversarios que en el análisis preliminar no deberían comprometer su victoria.

Dos de dos lleva el hijo de Seattle Fitz, incluído el conseguido en uno de los turnos clasificatorios que lo depositó en la prueba de hoy.

En calidad de enemigo asoma Bolt Cat, que llega entonado por haber obtenido la otra división de la misma carrera.

Del resto, King Slew acude apoyado en su valiente placé ante el mencionado Trenzado Sea.

Mayores exigencias para Humorada Negra

Completando la doble propuesta de jerarquía palermitana, diez milleras de 3 años y más, a peso por edad protagonizarán el Clásico Círculo de Propietarios de Caballerizas S.P.C. Ubicada en 10º turno, la prueba servirá para ver en acción a la rendidora Humorada Negra, quien regresa tras un reparador descanso con la premisa de sortear las mayores exigencias y distancia que se le presentan esta tarde. Como Montesana Rye, dueña de una campaña productiva y que también subirá a la milla tratando de conseguir mejores réditos. En tren de buscarles adversarias, aparecen Kambara y Jasminka.

Ausencia de favoritos en el Preakness Stakes

Trece potrillos ingresarán en los partidores esta tarde con la intención de sumar su nombre a la extensa nómina de vencedores del Preakness Stakes (Grupo I, 1.900 metros, arena), cotejo a correrse en el hipódromo de Pimlico. Transcurridas dos semanas de la disputa del Kentucky Derby, la segunda gema de la Triplecorona no contará con ninguno de los tres primeros clasificados en Churchill Downs ni tampoco Maximum Security, distanciado del primer lugar por molestar. Esas deserciones le dejarían el camino allanado a Improbable, quien quedó 4º tras la modificación del marcador del Derby. Será conducido por Mike Smith y largará del cajón Nº 4. Del resto de los participantes, los medios norteamericanos confían en la chance del invicto Alwaysmining. Lleva seis corridas con la foja inmaculada, incluyendo el aplastante triunfo cosechado en el Federico Tesio Stakes. Ahora se medirá con otros rivales, pero su cartilla inspira respeto. Por último, War of Will promete mejorar su flojo 7º en Kentucky.

Queen Plum ganó el Clásico Snow Figure

La zaina colorada Queen Plum se reencontró rápidamente con la senda triunfal al acreditarse el Clásico Snow Figure, cotejo base de la jornada corrida ayer en la pista auxiliar de San Isidro. Accionando de menor a mayor se adueñó del comando en los 200 y se marchó rumbo a la sentencia cruzándola con 3 cuerpos de ventaja sobre Asturiola.