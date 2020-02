Tras la victoria xeneize, River ahora está obligado a ganar

Para ser campeón tiene que ganar. No hoy. Pero más allá de que Boca anoche venció, igual el millonario había viajado a Santa Fe con la misión de ganarle a Unión. Ahora, para escaparse. El partido comenzará a las 21.45 y no será sencillo para River porque el tatengue llega a este juego agrandado porque viene de ganar 3-0 en el choque de ida a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana y no necesita preservar jugadores para la revancha porque será recién el jueves 20, encima de local es fuerte en la Superliga. Entonces, al puntero le va a costar quedarse con los tres puntos. Al menos en los papeles.

El gallardo puntero, o el puntero de Gallardo, parece que tendrá a su entrenador presente en el campo de juego después de ser operado de cálculos renales y recibir el alta el viernes. Ayer entrenó al equipo en el Monumental y viajó.

Y como este es el torneo que le falta ganar al Muñeco dirigiendo a River no se quiere perder nada. Igual lo tiene a su ayudante Matías Biscay preparado para suplantarlo, para dar indicaciones desde al lado de la línea de cal. Esto se decidirá a horas del inicio.

El millonario tendrá una variante respecto de la formación que superó 2-1 a los santiagueños: Pinola por el chileno Paulo Díaz (expulsado). Del lado tatengue, no estará el experimentado defensor Jonathan Botinelli (expulsado) y su lugar será ocupado por Claudio Corvalán, que se cierra para dejarle el lateral izquierdo a Milo. Y entran Bonifacio y Mazzola por Cabrera y Troyansky.