Tras la derrota de Inter Miami, Gerardo Martino se cruzó fuerte con un periodista

Inter Miami perdió ante Charlotte FC en un encuentro correspondiente a la última jornada de la MLS, con Lionel Messi en cancha, y en la conferencia de prensa Gerardo Martino se cruzó feo con un periodista mexicano que le hizo una pregunta que no le gustó al entrenador.

Tras la caída, el ex técnico de Newell's recibió algunas críticas . “¿Considera un fracaso la participación de Inter Miami en el torneo? Con grandes estrellas, lo trajeron a usted para levantar al equipo no solamente para competir, porque la gente exige que Inter debería estar entre los primeros lugares. En México dicen que el equipo juega mejor con Jaime Lozano que con usted ”, fue la pregunta del comunicador.

Al escuchar esas palabras, Martino respondió: “Uh, vino con todo, con los tapones de punta usted esta noche. Usted no es mexicano, ¿no? Si juega mejor (la selección de México), bienvenido sea y significa que ha sido para bien y por supuesto que las comparaciones no sé si habría que hacerlas. Lo que hay que hacer es apoyar el proceso que empezó y que termine en buena forma”.

Tras ser consultado por si lo considera un fracaso, Martino confesó: “Depende de cómo se lo mire. Los cambios que se produjeron, ¿en qué momento fueron? ¿enero, febrero, marzo? Contésteme lo que le estoy preguntando. ¿Desde qué momento analiza esto usted? ¿Desde principio del año? Yo le hago una pregunta para que me conteste, si no habla usted solo”.

Tata Martino a un periodista mexicano DESPUÉS de ser ELIMINADOS: “Usted me FALTA mucho el RESPETO”

“Si tengo ganas, sino no le contesto. Vamos a otro, me falta mucho el respeto usted a mí, por ser un hombre grande demasiado”, concluyó visiblemente enojado. Además, se refirió al futuro del plantel y remarcó que el venezolano Josef Martínez no renovará su contrato, por ende dejará de ser socio de Lionel Messi en el terreno de juego.