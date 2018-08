Transmitió valores como nadie

El retiro de Ginóbili me genera una mezcla de sensaciones. Por un lado felicidad, porque la carrera que tuvo es para destacar, y por otro lado tristeza, porque lo vamos a dejar de ver competir como lo hacíamos antes, casi diariamente. La noticia me sorprendió, sobre todo por la temporada que había tenido. Soñaba con volver a verlo jugar un año más, a su edad y con la plenitud física que tiene. Pero esas son decisiones que se tienen que tomar y él creyó que este era el momento conveniente. Contra eso, lo único que se puede hacer es apoyarlo. Tuve la suerte de compartir con él algunos partidos y concentraciones con el seleccionado; también me invitó a un partido a beneficio en Bahía Blanca, por lo que estuve en su casa y conozco a su familia. Lo ves a Ginóbili y querés hacer todo lo que transmite: competitividad, valores, humildad. Todo eso lo contagió a nuestro básquet y creo que al deporte en general. A mí me tocó vivirlo de cerca y pude adquirir muchas cosas que él transmitía. Pienso que es la persona que más valores transmitió al deporte en general y a la sociedad, sin lugar a dudas. Hay otros deportistas que lo hicieron y lo hacen, pero él es el número uno en eso. Doy fe, porque me tocó compartir con él diferentes etapas. Eso lo tiene en su ADN y es lo que lo llevó a conseguir lo que consiguió como deportista. Es un distinto. Desde mi punto de vista estamos frente al mejor deportista argentino de toda la historia. No sólo por sus éxitos, sino por todo lo que generó. Ojalá muchos chicos puedan sentirse identificados y sigan el camino que él marcó.

¿Te gustó la nota?