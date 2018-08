Trampolín a la victoria

En el último salto. Trempolino Wells tapó en el disco a Kelef, enancado en una poderosa arremetida iniciada en la recta final.

La extraordinaria y extensa jornada vivida ayer en las remozadas instalaciones del Independencia trajo a las retinas de los memoriosos y aún permanentes habitués aquellas tardes de gloria del centenario hipódromo rosarino.

Con la presencia del Gobernador de la Provincia Miguel Lifschitz y la Intendenta Municipal Mónica Feín se procedió a inaugurar las obras enclavadas dentro del óvalo central (canchas de césped sintético, rugby, hockey y equitación), agregado a las realizadas en la tribuna Paddock y la apertura del túnel que permitirá acceder a los distintos sectores, constituyeron in digno marco, que contó con una gran cantidad de público, quienes aprovecharon la ocasión para continuar y palpitar posteriormente la reunión de carreras.

Así quedó reflejado en la recaudación: 705 mil pesos, record por todo concepto desde que la sociedad del Estado Municipal rige los destinos del hipódromo.

En lo concerniente al plano turfístico, la jornada -que no contó con una prueba de jerarquía- giró en torno a los premios Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe (ver aparte) donde la emotividad se erigió en protagonista central.

En el primero de ellos el zaino Trempolino Wells demostró que su anterior tercero en el Clásico Gobernador no fue obra de la casualidad. Administrado al milímetro por Rubén Bramajo, el hijo de Narrative concretó un vuelo sin escalas desde la retaguardia para quebrar a metros del disco a Kelef, quien se había convertido en fugaz dominador estirándole 1/2 cuerpo de ventaja al cabo de 1' 22'' 10c para los 1.400 metros, pulverizando la marca que hasta ayer ostentaba Misael desde fines de enero.

En un trámite movido accionó en el fondo del lote que comandaba Continente Moro casi en una línea con Kelef, mientras detrás se encolumnaban Don Ambrosio, Lago Nahuel y Apasionado Bom.

En la recta, dominó Kelef por el flanco interior y escapó con aires de ganador, al tiempo que por un segundo andarivel mejoraba el pupilo de Omar Iglesia que fue abreviando terreno y en los 100 metros finales hizo gala de una arremetida incontenible que dio sus frutos en la raya.



En el cierre, So Strange



En el final de la jornada se vivieron las alternativas del premio Gobierno de Santa Fe, donde So Strange retornó a la senda del triunfo. Desempeñándose 3º -expectante- de Ever Clin y Rumor Bahiaro, encontró un hueco por los palos, dominando en el derecho, rechazando con solvencia las atropelladas de Belo Milk y Candy the Rye sus escoltas a 4 cuerpos y la cabeza, respectivamente.

