Trabajos con la mira en lo físico

Parate. Los jugadores de Central harán un reacondicionamiento físico.

Sebastian Suarez Meccia

Lo que viene será atípico para los clubes argentinos y Central no será la excepción. En una semana especial, en la que parte de la programación pasará por tratar de recuperar a algunos lesionados (ver aparte), el cuerpo técnico canalla diagramó un trabajo acorde a un fin de semana sin competencia.

Por eso es muy probable que durante esta semana se aumenten algunas cargas para fortalecer la parte física. Todas las prácticas serán en horario matutino en el predio de Arroyo Seco y en principio la intención es entre jueves y viernes realizar algún ensayo futbolístico. La semana se extenderá hasta el sábado y la vuelta será el próximo lunes. Indudablemente no es lo que Leo Fernández y sus colaboradores pretendían. Es que en Arroyito aspiraban a jugar el próximo fin de semana por Copa Argentina, principalmente para que el equipo no perdiera ritmo de competencia, pero la decisión de los equipos de primera de no participar en esta competencia hasta no acordar un aumento en el canon hizo que todo quedara reducido a las intenciones.

