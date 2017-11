Boca está supertranqui. Mira a todos desde arriba, arrolla en el juego y encima su rival recibe golpes durísimos. Pero esto último no importa. Ayer, a puertas cerradas en el complejo Pedro Pompilio, la parte fundamental del trabajo del plantel xeneize fue un ejercicio de definición y luego una práctica liviana de fútbol en que titulares y suplentes se entremezclaron, en un ambiente distendido y cordial.

Hoy seguramente tendrá lugar el ensayo más formal y allí se espera que Barros Schelotto confirme un secreto a voces: ante River jugará el mismo equipo del 4-0 sobre Belgrano, el pasado domingo.

Es decir que el técnico Guillermo Barros Schelotto mandará al césped del Monumental a: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona. La alineación ideal del campeón y actual puntero de la Superliga con la sola excepción de Fernando Gago.

En tanto, Darío Benedetto habló con la prensa y no anduvo con chiquitas: "No hay nada más lindo que ganarle a River", reflexionó el goleador. Y agregó al toque que "River está golpeado pero no podemos confiarnos. Ellos van a querer levantar la cabeza con nosotros", en la primera reacción de un futbolista de Boca tras la sorpresiva eliminación millonaria de la Copa Libertadores ante Lanús.

Benedetto, autor de 8 goles en la Superliga, toma el superclásico como una cuestión pendiente.

"Es una cuenta pendiente en lo personal. No me tocó estar el año pasado cuando ganamos en el Monumental, estaba lesionado. Después perdimos de local aunque hicimos un buen campeonato", se sinceró Benedetto.





Sebastián Pérez

El colombiano Sebastián Pérez, tras la rotura de ligamentos cruzados, sigue con su primera semana de práctica normal pero recién a fin de mes se prevé que reaparezca en reserva.