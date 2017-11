su lucha por el cáncer de próstata que padece y dijo que la semana que viene confirmará si continuará al frente del Sevilla español. El director técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, agradeció hoy "las muestras de cariño" que recibió enque padece y dijo que la semana que viene confirmará si continuará al frente del Sevilla español.









"Quisiera agradecer todas las muestras de cariño, en conjunto, de la gente que conozco y la que no. Agradezco al Sevilla, a su presidente, consejo, a mis jugadores, a la gente que trabaja conmigo por el apoyo, la cercanía, el respeto y la confianza en mi trabajo respecto a este contratiempo. Las muestras de cariño las devuelvo con un gracias verdadero, a todos los que me mandaron su apoyo, a mis colegas del fútbol, y tengo las energías puestas en encararlo y estar pronto listo y comprometido con mi trabajo, que es lo que me encanta hacer", expresó el técnico en conferencia de prensa, en la previa del duelo con Villarreal.





berizzo2.jpg Berizzo decidirá esta semana si sigue al frente del Sevilla. Foto: La Capital/Archivo.



En cuanto a su continuidad en Sevilla, el ex jugador de River Plate comentó: "Debo decidirlo con calma. La semana que viene lo resolveré".









"Nos esperan partidos importantes. El empate del otro día nos llena de energía y ese es el primer objetivo a cumplir. Mañana toca un rival que nos exige muchísimo y tendremos que emplearnos para sacar el resultado", agregó.