Torsiglieri, ya casi en Liniers

Marco Torsiglieri tiene virtualmente acordada su vuelta a Vélez. Gabriel Heinze lo pidió para reforzar la zaga central. El Gringo quiere contar con el jugador a la brevedad porque la pretemporada para el Fortín arrancará mañana. En Central afirmaron ayer: "Sí, nos llegó un pedido oficial por el jugador. Todavía no decidimos nada porque estamos viendo y evaluando los detalles finales para ver si podemos cerrar la sesión por una temporada con opción de compra". No obstante, la idea de toda la comisión es ver si hoy mismo pueden cristalizar el acuerdo, ya que el futbolista no será tenido en cuenta por el actual cuerpo técnico que lidera Leo Fernández.

"No creo que haya problemas en cederlo porque hay predisposición de todas las partes. El jugador viene de estar en Racing y no tendrá lugar en nuestro equipo, por lo que esta chance de Vélez es interesante para todos", fue la respuesta que brindó anoche un alto directivo en contacto con este medio.

Central busca solidificar un nuevo préstamo para evitar además afrontar el sueldo del zaguero, que es uno de lo más altos del plantel. También apunta a que la entidad de Liniers pueda hacer uso de la opción de compra de su ficha en el plazo de un año para recuperar una parte de la inversión que hizo a pedido de Coudet a mitad del 2016, y que le demandó a la tesorería auriazul dos millones y medio de dólares sólo por el traspaso de Morelia.

A su turno, el presidente velezano, Sergio Rapisarda, argumentó ayer sin pelos en la lengua que "Torsiglieri es un hombre nacido en el club y tiene una pertenencia especial. Está dentro de la lista que tenemos y queremos que se concrete".

Si bien algunos canallas confiaban en que el Chacho iba a clamar por este jugador, no sólo porque hizo muchísima fuerza para traerlo a Arroyito sino además porque ahora busca un zaguero para Racing, lo cierto es que eso no sucedió y por eso en estos momentos decidieron poner toda la energía en finiquitar el traspado a Vélez.