Facundo Ardusso se apresta a girar hoy en San Nicolás, donde el año pasado perdió su gran chance de coronarse en el TC. Lo hará a bordo de un Peugeot 408 con el que espera continuar el año próximo en la Clase 3 del TN, después de haberlo agarrado pasado el meridiano de la temporada. Eso se verá. Lo que parece segura es su continuidad en el Renault Sport Team del Turismo Carretera. El anuncio se haría en breve.

Ardusso aún no pudo cumplir el sueño de campeón, pero todo el mundo tiene claro que es un piloto top y mucho más lo sabe Renault. Estuvo en el top five de los últimos 6 campeonatos y fue el mejor de la marca en todos, los tres últimos con Torino (los anteriores con Dodge). Por eso, confirmado que Esteban Trotta comandará la estructura, se está construyendo un Toro nuevo que irá para el piloto de Las Parejas, mientras que el que usó el Flaco hasta aquí irá para su nuevo compañero de equipo, que ya no será Emiliano Spataro.

El de Lanús podría agarrar el Ford de Matías Rossi, quien podría dejar el TC y el nuevo compañero de Ardusso podría ser su coequiper del STC 2000, Leonel Pernía. Pronto se confirmará todo.