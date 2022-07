Torneo de la Urba: Plaza volvió al fin a la victoria

Plaza al fin pudo volver a sonreír después de buenas actuaciones en las que no se le dio el resultado.

Atlético del Rosario venía de presentaciones en que bien la suerte pudo haber sido otra. Sobre todo, la última en Pasaje Gould, donde sobre el final Belgrano le ganó con un try por un punto. Antes había caído ajustadamente ante el campeón Cuba y en la anterior ante el sólido líder Newman. Por eso era imperioso volver a la victoria y lo hizo en barrio Obrero ante Los Tilos, que pelea por no descender y que estuvo a punto de ganarla en la última cuando marró un penal. Fue 20 a 18 para Plaza , que está 7º en el Top 13 de la Urba al cumplirse la 16ª fecha y que en la próxima recibirá al escolta Hindú, el sábado 6 de agosto ya que el próximo será fin de semana libre.

El partido había empezado mal para Plaza , ya que Los Tilos se puso rápidamente 7 a 0 por un try y una conversión, pero achicó con dos penales y un try para irse al descanso 13 a 10.

En el complemento el local volvió a ponerse arriba, esta vez 18 a 13, pero sobre el final, a los 38 minutos, Manuel Nogués (figura con 15 puntos, Jerónimo Gómez Vara convirtió el otro try) apoyó un try y convirtió, revirtiendo el marcador 20 a 18. Pero no sería la última emoción, ya que Los Tilos dispuso de un penal pero el disparo de Mateo Fernández dio en uno de los palos de la hache y así Plaza, el equipo de Iñaki Alcain, se encontró con una gra festejo que también fue un desahogo.

Los resultados de la 16ª fueron: Pucará 16, Casi 9; Newman 27, Alumni 18; Cuba 42, Buenos Aires 14; Belgrano 24, SIC 25; Los Tilos 18, Atlético del Rosario 20 e Hindú 29, Regatas BV 7.

Las posiciones quedaron así : Newman 58; Hindú 53; SIC 52; Cuba 49; Alumni 45; Belgrano 37; Atlético del Rosario 33; Casi 29; Pucará 21; Buenos Aires 20; San Luis 19; Los Tilos 18 y Regatas BV 12.