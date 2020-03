"Tomen conciencia"

“Acá no habíamos tomado conciencia de la gravedad del brote. Seguíamos practicando y jugando, no le dábamos bola y hacíamos una vida normal hasta que de un día para el otro se cerró todo y lo único que hay abierto son el supermercado y la farmacia, a donde vamos con barbijo y guantes. Acá somos cinco jugadores, que estamos en cuarentena”, confía a Ovación por teléfono el ex volante de la reserva de Newell`s y de Argentino Alejo Vechiarello, un rosarino del barrio Tablada de 25 años que hace casi tres que juega en Civitanovese Calcio (que tiene una camiseta como la de Newell’s, pero roja y azul), en la Serie C2, de la ciudad italiana de Civitanova, en el centroeste de la península, sobre la costa del mar Adriático.

¿Cómo es la vida en la Italia del coronavirus?

Somos cinco compañeros que vivimos juntos y lo único que podemos hacer es salir al supermercado o a la farmacia con el barbijo y los guantes y cuando volvemos lavarnos bien las manos con agua y jabón y con alcohol. Acá es una zona no tan afectada, un lugar característico del Adriático, donde hay militares en las calles que te paran, pero el norte parece una zona de guerra, la gente no puede salir a ningún lado porque la detienen.

¿Cuándo les cambió la vida de un día para el otro?

Hace una semana y media que estamos en cuarentena. Ahora está todo cerrado: los negocios, las escuelas y los deportes.

¿Italia subestimó el brote de coronavirus?

La gente pensaba que no pasaba nada, no le dio bola y se les fue de las manos. El comienzo no es para asustarse, pero sí para tomar conciencia, hay que tener el menor contacto posible. Por eso el presidente (de nuestro país) hizo muy bien ahora que cerró las fronteras.

¿Cómo andás en tu equipo, Civitanovese Calcio?

Bien, en lo personal estoy jugando como un volante interno por la derecha, casi en la tercera temporada en Italia, y en el equipo estuvimos a punto de ascender el año pasado, pero perdimos la final de la promoción a la Serie C1. Y ahora estamos terceros, pero hay que ver cómo vamos a seguir después de este parate. Acá estamos en una sexta división, que se llama Promozione, que sería una Primera D, donde allá juega Argentino.

¿Cómo es Civitanova?

Es una ciudad muy linda, no muy grande, tiene unos 40 mil habitantes, que tiene un shopping, un centro muy lindo y una playa hermosa sobre el Adriático, donde la gente viene a pasear.

¿Te quedó la espina por no haber llegado a jugar en la primera de Newell’s?

Una espina siempre queda cuando ves a jugadores que llegaron, pero el tiempo cura todo. Hace casi tres años que estoy jugando al fútbol en Italia, hablo bastante el idioma, la estoy peleando y, lo más importante, es que estoy haciendo lo que me gusta y eso no tiene precio.

¿Qué les dirías a los argentinos para que el coronavirus no explote como en Italia?

Hablo con mis viejos todos los días y espero que en la Argentina no pase lo mismo que en Italia. Les digo que se queden en casa, que se laven bien las manos y el cuerpo y que cumplan las recomendaciones. Que la gente tome conciencia.