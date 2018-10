"Falta el ok de la Copa Argentina". Esa es la síntesis del acuerdo al que habrían llegado dirigentes de Central y Newell's para que el clásico de Copa Argentina se juegue el 7 de noviembre en Rosario, con ambas hinchadas y en estadio a sortear.

Según pudo saber La Capital, hubo un diálogo entre ambos clubes para intentar llegar a una solución y ponerle fin a la bochornosa novela que se generó en torno al encuentro entre canallas y leprosos, por los cuartos de final por Copa Argentina.

"Estamos en eso", señaló una alta fuente dirigencial de Newell's a La Capital, para agregar que la idea es "jugar el 7 de noviembre, con ambas hinchadas y en un estadio de Rosario a sortear", lo cual representaría la salida más razonable y esperada para un encuentro que todos los hinchas aguardan con mucha expectativa.

Mientras tanto, desde Central, el viceprimero Ricardo Carloni indicó que "hablamos de cuatro fechas, que son el 24 de octubre, que lo veo inviable, al igual que el 31 de octubre, el 1º de noviembre y el 7 de noviembre. En cualquiera de esas tres fechas Central está dispuesto a jugar. No volvimos a tener conversaciones, pero muchas veces hablamos por teléfono para ver si nos podemos poner de acuerdo. Están abiertas las puertas para cualquier posibilidad. De todos modos vamos a esperar la decisión de Copa Argentina".

Al tiempo que agregó que para algunas de esas fechas, también habrá que modificar fechas de la Superliga, para que no se superpongan o queden muy cerca de otros partidos.

El jueves pasado, y ante la falta de acuerdo entre los clubes, trascendió de manera extraoficial que el partido entre Central y Newell's por la Copa Argentina iba a jugarse el 24 de octubre, en cancha de Lanús y a puertas cerradas.

Esa medida, a la que le faltaba la oficialización de la AFA, coincidió con un comunicado de los organizadores de la Copa que responsabilizaban al gobernador Miguel Lifschitz por la no realización del clásico en la provincia.

Inmediatamente, el gobierno provincial salió a desmentir esa información al asegurar que el gobernador "jamás" tomó esa decisión, al tiempo que precisó que tampoco tuvieron a su disposición fecha y hora del evento. Y pidió una "retractación" de parte de la organización del torneo.

No obstante, desde Copa Argentina insistieron en que "aún no hay nada oficial", puesto que AFA es la encargada en confirmar fecha, día y horario. "Esperemos que lo confirmen a la brevedad", agregaron las fuentes, quienes afirman que la definición no pasaría de esta semana.