Mañana no será un miércoles cualquiera. Desde las 13, Los Pumitas se juegan la clasificación en la cancha del Hipódromo Independencia ante Francia, nada más y nada menos que el último campeón, en uno de los partidos del grupo A. Para hacer más atrayente la oferta, el capricho del fixture quiso que, a continuación de ese encuentro, definan la zona C los baby Blacks y los Junior Wallabies. Este combo hace de la tercera fecha de la clasificación, una propuesta irresistible. Gonzalo Crespi, presidente de la Unión de Rugby de Rosario, y Javier Escalante, consejero UAR por Rosario, se refirieron a esa jornada, en la que afirman "será una verdadera fiesta”.

"El Mundial nos generaba grandes dudas desde la afluencia de gente, porque por experiencia anteriores uno no veía las canchas llenas de público. Sin embargo es impresionante como acá respondió la gente. La fecha apertura la cancha del Hipódromo estuvo colmada y en la jornada del sábado, en la que no jugaron Los Pumitas acá, también hubo mucha gente. A mí me da la impresión de que la gente, de a poquito, se va involucrando con el Mundial por lo que la expectativa es muy grande”, confesó Crespi al referirse al tema.

Mañana es una jornada convocante, hay mucho en juego.

Es la última jornada de clasificación. Ahí se definen los cuatro equipos que van a ir a pelear por los primeros lugares pero también los que van del quinto al octavo lugar y los cuatro últimos. Por eso, todos los partidos de mañana, serán decisivos. En ese marco la jornada en Rosario será tremendamente convocante porque van a jugar Los Pumitas contra Francia, que aparte de ser un gran partido, será el que define el grupo A. (Escalante)

Pero no es lo único.

También van a definir su zona (la C) Nueva Zelanda y Sudáfrica, un partido que no vamos a volver a ver en la ciudad en los próximos veinte años. Fue muy raro y excepcional que hayamos tenido dos mundiales en la región y no vamos a tener un tercero en un lapso breve de tiempo. Por eso pienso que los partidos del miércoles son para aprovechar, para la gente que le gusta el rugby y a los que no. Va a ser un espectáculo con los mejores jugadores del mundo en esta edad, en un estadio muy lindo, muy prolijo, en un ámbito como es el hipódromo que le da una amplitud, una seguridad y una comodidad de movimientos y de accesibilidad que es notable. (Escalante)

Habría que guardarse la nómina de los que el miércoles van a jugar ahí. No tengo dudas de que muchos de ellos, estarán jugando el Mundial de mayores en Francia en 2023. Sería importante que la gente que no es habitué al rugby se acerque, para que vea lo lindo de este juego, en esa cancha y con la calidad de estos equipos. (Crespi)

Para ver estos trascendentales partidos, ¿todavía hay chances de comprar entradas?

Todavía queda un remanente de entradas, pero se van agotando. Ya pasó en Santa Fe y esperemos que ahora pase en Rosario. El agotamiento de las entradas es un fenómeno en cascada, en poco tiempo desaparece lo poco que queda. Por eso no hay que quedarse dormido y adquirirlas en internet vía Ticketek, en los puestos de Ticketek en Sport 78 o sino en las boleterías del propio estadio los días que se juega (mañana, el lunes 17 y el sábado 22), desde las 9. Este es un espectáculo de un nivel fantástico y a un precio realmente accesible: hay que pensar que se puede ver una jornada de tres partidos sólo por trescientos pesos ($300). (Escalante)

Los Pumitas se juegan su futuro y la gente debería apoyarlos. La invitación está hecha.