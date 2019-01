Todos los caminos conducen a Messi

En la edición de ayer, el diario deportivo Olé tituló en su tapa que Messi volvía a la selección nacional. La versión no fue respaldada por fuentes oficiales, al menos no fueron detalladas, tampoco desde el entorno del jugador emitieron opinión pero además de los mensajes positivos que vienen deslizando desde el cuerpo técnico y la dirigencia afista, no hubo una confirmación. Sin embargo, puede entenderse como tal las palabras que ayer pronunció el mismo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. "Si el técnico lo convoca, Leo estará".

No fue una oficialización pero se le pareció bastante. Es la primera aseveración del retorno de Messi a la selección. Es en todo caso una reafirmación de los pasos que se fueron dados para el regreso, desde finales del año pasado hasta ahora.

"El mundo del fútbol quiere que vuelva", dijo Tapia, que en diciembre se reunió con Messi, aprovechando su presencia en la impensada final de la Copa Libertadores en Madrid. Ese fue un paso importante, sin dudas. Y desde entonces, el técnico Lionel Scaloni también empezó a cambiar su discurso ante cada pregunta referido al mejor del mundo.

Así, Scaloni habló de las "buenas sensaciones". En su frase completa, el surgido como jugador en Newell's había expresado este año, durante el sorteo de la Copa América en Río de Janeiro: "Espero que vuelva, pero sobre todo que sea feliz. Tengo buenas sensaciones..." puntualizó y la dejó picando, Nunca había corrido la línea y en ese momento lo hizo.

Y ahora Tapia se animó a más: "Lo importante es que el técnico lo cite a Lionel y si es convocado seguramente estará nuevamente en la selección argentina". Más: "Es importante sacarle las responsabilidades que vivió antes y que de aquí en adelante pueda disfrutar de la selección nacional y nosotros disfrutar de su participación en los campos de juego", añadió.

Unos días antes, en su presentación como director de selecciones nacionales, César Luis Menotti también aseveró que "Messi estará pero no quiero fortificar la idea de que con él estamos salvados".

Ayer el entorno del rosarino no dio señales, ni por sí ni por no. Es más, Messi jugó de titular en la clasificación a semifinales de Barcelona en la Copa del Rey (ver aparte) y en todas sus declaraciones posteriores ni mencionó el tema del regreso a la selección. Del único retorno que se habló fue el suyo al primer equipo luego de ausentarse en la derrota en la idea ante Sevilla y de volver con un 6-1 nada menos.

Si Messi vuelve a vestirse la celeste y blanca el 22 de marzo ante Venezuela, habrán pasado casi 9 meses desde la derrota 4-3 ante Francia, su último encuentro. Prácticamente un parto. Nada ejemplifica mejor la situación. Después del dolor por su ausencia, alumbra de vuelta un nuevo nacimiento del mejor con su selección.