En Central no hay avances oficiales en torno al rubro contrataciones. Al menos así le aseguraron varias fuentes del club a Ovación. Incluso el vicepresidente primero Ricardo Carloni como el asesor Raúl Gordillo indicaron ayer que "hasta ahora hicimos consultas" y que por el momento "no hay nada con ninguno" cuando este medio consultó específicamente por el defensor Diego Novaretti y los delanteros Sebastián Ribas y Lucas Gamba. No obstante, la idea y postura de la dirigencia a corto plazo es adquirir _ante todo_ los servicios de un atacante por necesidad y obligación. Luego se detendrán a resolver qué pasará con Matías Caruzzo, quien podría mudarse próximamente a Argentinos Juniors.

Cocca sigue buscando por su cuenta un defensor. En Arroyito consideran que "por el momento esa no es la prioridad absoluta", ya que al plantel le urge sumar un atacante debido a la baja por la operación de Fernando Zampedri y el retiro de la actividad por parte del Chaqueño Herrera.

El plantel quedó limitado en materia ofensiva, ya que sólo cuenta con el juvenil Maxi Lovera y el atacante Claudio Riaño. Por eso los dirigentes están analizando los diversos nombres que tienen en el borrador de las posibilidades.

Sin embargo, la idea es cerrar con uno a la brevedad. El marco teórico marca que hay dos apellidos en la lista: Sebastián Ribas y Lucas Gamba. Pero desde Lanús el presidente Nicolás Russo declaró que "Lo de Ribas a Central no está ni empezado". Mientras que por el punta de Huracán "la traba, por ahora, es lo económico".

Por lo tanto, en Central seguirán trabajando para ver de qué manera pueden contratar un centrodelantero de manera inminente. Algunos consideran que "lo ideal sería que llegue antes de viajar a Paraguay para el amistoso del próximo sábado con Olimpia. ¿Será así?

El plantel espera a Cocca

Central sigue poniéndose a tono desde lo físico. El plantel comenzó ayer la rutina semanal desde el búnker que tiene en Arroyo Seco. Lo hizo sin la presencia de Diego Cocca, quien volvió a ausentarse como el pasado lunes. Sin embargo, desde el club confían en que hoy el entrenador estará presente en la práctica matinal.

Desde Arroyito informaron que el equipo entrenó en el country sin problemas y a puertas cerradas bajo la supervisión del PF. También indicaron que “el grueso de los futbolistas están bien y la rutina fue variada”.

También argumentaron que el DT “se quedó en Buenos Aires”. Mientras que para hoy todos esperan que esté al frente del plantel.

El plus es que el cuerpo técnico dividió la jornada de hoy en dos tandas, por lo cual un grupo deberá presentarse antes que el otro. En tanto, los jugadores esperan información de cuándo será el día de vuelo hacia a Paraguay como el regreso.