Todo okey para que Fértoli se sume al Ciclón

"El pase de Héctor Fértoli a San Lorenzo está acordado en un 99 por ciento". La frase contundente fue la respuesta que una fuente calificada del Parque le entregó anoche a Ovación, respecto de la inminente partida del Rayo al Ciclón, tal cual adelantó este diario en su edición de ayer. Así, Fértoli seguirá su carrera en el cuervo y se convertirá en refuerzo del equipo que conduce el DT Jorge Almirón.

Lo más importante para Newell's es que logró la cifra que esperaba recaudar por la venta de Fértoli, ya que lo había tasado en 4 millones de dólares. Por eso le cerró la oferta económica de San Lorenzo, que de manera formal propuso desembolsar 2 millones de dólares brutos por el 50 por ciento del pase del futbolista. Ante esto el traspaso se consumará a la brevedad, ya que el acuerdo de las partes es prácticamente total.

Fértoli (24 años) era el futbolista a vender en este mercado de pases para oxigenar las arcas rojinegras. Estaba la necesidad imperiosa de desprenderse de un jugador y el Rayo es el de mayor cotización. Hubo propuestas de Independiente, Colón y desde España, pero la oferta final de San Lorenzo fue superadora y por ello todo se resolvió de manera rápida con la entidad azulgrana.

Ante la transferencia inminente, el propio DT Héctor Bidoglio no lo utilizaba en los entrenamientos de fútbol. "A Fértoli claro que me gustaría tenerlo. Pero conozco la necesidad del club de vender y soy consciente de que la entidad busca recursos. Lo tengo más en la cabeza como un jugador que no lo voy a tener a que lo voy a tener", fue la respuesta de Bidoglio a principios de semana.

Fértoli jugó 76 partidos en la primera de Newell's, 58 como titular y en 18 ocasiones ingresó desde el banco de relevos. Anotó 14 goles en el club del Parque. Sus arranques endemoniados y las apariciones por sorpresa en el área rival se mudarán al Ciclón.

Para Newell's es un buena noticia porque le permite recaudar una buena suma de dinero y además mantiene el 50 por ciento del pase del futbolista.