Recién pasado mañana será el momento en que Leo Fernández parará al equipo que tiene pensando presentar para la gran cita ante Newell's. No obstante, Ovación anticipó en su edición del pasado sábado que el entrenador de Central piensa realizar una sola variante. Germán Herrera entrará por el suspendido Fernando Zampedri. El resto de los apellidos serán los mismos que dejaron de rodillas a Boca en el Gigante. Como dato extra hay que destacar que el zaguero central Fernando Tobio se moverá hoy y mañana diferente para terminar de ponerse bien de la "leve molestia que tiene en uno de sus tobillos".

La vuelta al trabajo del plantel se produjo ayer. La novedad es que Paulo Ferrari hizo una rutina puntual para cumplir con la última parte del plan de entrenamiento debido a la contractura que acarreaba. No obstante, el Loncho se acoplará hoy sin problemas al doble turno junto al resto de sus compañeros.

Con respecto a Tobio hay que mencionar que el cuerpo técnico no tiene intenciones de exponerlo al roce o fricción en los trabajos que hará el grupo en la cancha del country de Arroyo Seco. La estrategia de Leo Fernández es evitar que pueda sufrir algún golpe en el tobillo que le molesta desde hace unos días. Pero su presencia para el clásico está garantizada.

Otro que tiene una plaza segura, siempre y cuando todo se desarrolle dentro de los carriles de la lógica, es Herrera. El Chaqueño es el elegido para suplir la controversial baja de Zampedri, quien terminó haciéndose amonestar ante Boca y se perderá el derby por una "mala interpretación del Ceo de la Superliga", argumentó la dirigencia canalla en su momento.

En consecuencia, el equipo que saldrá a jugarle a la lepra estará integrado por Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez y Juan José Fernández; Washington Camacho, Maximiliano González, Leonardo Gil y Federico Carrizo; Germán Herrera y Marco Ruben.





