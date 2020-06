Todo mal para Novak Djokovic

Lo de Novak Djokovic es inconcebible. Injustificable por donde se lo mire. Y está claro que no es el único responsable, pero como N° 1 del mundo que es, de mínima debería dar un buen ejemplo. Pero hizo todo mal, al revés. Durante tanto tiempo se esmeró para ser igual de querido que Roger Federer y Rafael Nadal, que el esfuerzo podría haberle dejado enseñanzas. Ni Federer ni Nadal harían semejante barbaridad. En este sentido son demasiado políticos, demasiado impolutos y están demasiado bien parados.

Novak Djokovic organizó y protagonizó, de diez días para acá, el Adriá Tour, una exhibición de cuatro fechas entre distintos países que dan al mar Adriático en la que participaron grandes figuras, fundamentalmente de la camada más joven, a la vez que enumeró con ello una serie de pasos en falso que dan escalofríos en el medio de la pandemia del Covid-19, que donde no hace pico rebrota. En este sentido, la negligencia terminó clausurada cuando se conoció que el búlgaro Grigor Dimitrov dio positivo este domingo. Su último rival, el croata Borna Coric, se confirmó ayer. Dimitrov y Coric jugaron en Zadar el sábado y se contagiaron. El torneo se suspendió el mismo domingo. Ayer se supo también el positivo de Victor Troicki y su mujer embarazada. Además contrajeron Covid-19 el PF de Djokovic y el entrenador de Dimitrov. El alemán Alex Zverev, el croata Marin Cilic y el ruso Andrey Rublev dieron negativo pero entraron en cuarentena 14 días.

Apenas conocido el caso Dimitrov, todos los tenistas participantes y sus respectivos entornos fueron a testearse a un hospital de Zadar. Todos menos Djokovic, que se negó y cruzó la frontera hacia Belgrado en avión privado y recién se analizó ayer. Mientras se aguarda el resultado la pregunta es: ¿por qué creerle si da negativo después de que se haya escapado?

Este Novak Djokovic es el mismo que hace varios días, cuando empezaron los partidos de este torneo en su país, dijo que los tenistas no tenían por qué ser responsables si se jugaba o no con público y también es el mismo que protestó en contra de las rigurosas medidas que propuso la organización del US Open para evitar contagios y hasta puso en duda su participación en New York. Es el mismo que no cree en una posible vacuna contra este virus y quien cuando se especuló que sólo podrían volver a jugar estando vacunados (cuando surgiese) planteó “poder elegir”, porque “tengo la mente abierta y voy a seguir investigando sobre esto”.

Entre otras barbaridades, el Adriá Tour, que iba a jugarse con una reducción de público a 1.000 espectadores, se hizo con un promedio de 4 mil, sin distanciamiento, sin medidas de higiene sanitaria.

¿Y los controles? La capacidad programada de público en las tribunas se cuadruplicó.

Los tenistas, en esta especie de “desfile” por los países, jugaron al básquet, al fútbol e hicieron fiestas privadas sin ningún protocolo.

Básquet. Djokovic y Dimitrov, entre más tenistas y estrellas locales, el 18 de junio.

Para completar la lista de todo lo que está mal, Djokovic, quien preside el Consejo de Jugadores de la ATP, no estuvo hace unos días en el Zoom en el que se evaluaron cuestiones importantes entre 400 jugadores y dirigentes.

Un ejemplo pésimo.