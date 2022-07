Todo lo bueno y lo malo lo hizo Platense en el 1-1 con Newell's

Newell’s jugó un partido ordinario en Vicente López y se aferró a ese regalo que encontró al final de un primer tiempo en que no había pateado prácticamente al arco. Y parecía que las cosas les salían redondas hasta los 81 minutos, cuando Juan Cruz Esquivel clavó un golazo de otro encuentro para igualar las acciones. Es decir, todo lo bueno y lo malo de la noche lo hizo Platense en el 1 a 1 en Vicente López. El equipo de Javier Sanguinetti hizo muy poco para ganarlo y su bronca es que lo venía logrando hasta muy cerca del epílogo.

Sanguinetti: "No tuvimos la tranquilidad para definirlo"

En el complemento los dirigidos por Sanguinetti parecieron jugar al juego que mejor juegan. No sufrían con un Platense que no sólo había perdido hacía rato ese ímpetu inicial sino que no podía hilvanar juego. Es más, en la única acción de real peligro, Djorkaeff Reasco casi convierte el segundo pero ahí sí tuvo revancha el arquero Ledesma.

Y en el momento de mayor comodidad en el trámite, Platense llegó al empate. Del córner desde la izquierda de Nicolás Delgadillo llegó la atajada de Ramiro Macagno a Pignani, el intento de Ayrton Costa que encontró a Facundo Mansilla y el rebote que le quedó a Esquivel, que la acomodó y antes de que toque el piso la clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero leproso.