Todo listo para la batalla de Liniers entre Los Pumas y All Blacks

"No me voy a morir sin ver que Los Pumas les ganen a los All Blacks". Fue una frase fuerte, llena de optimismo, dicha por Hugo Porta, alguien que de rugby sabe y mucho. Hoy, desde las 18.30, argentinos y neocelandeses volverán a verse las caras en un cotejo cargado de expectativa que será dirigido por el francés Mathieu Raynal y televisado por Espn2 y Play.

El cartel de entradas agotadas preanuncia un duelo diferente o al menos se espera eso. Las victorias conseguidas ante los Boks y Wallabies generaron un clima de optimismo en el plantel albiceleste que sabe que el partido perfecto no existe pero que para tener alguna chance ante los All Blacks tiene que intentar contener a los hombres de negro y hacer bien su trabajo.

Una buena obtención, presión sobre los generadores de juego y precisión en la utilización de la pelota serán algunos de los argumentos que deberá esgrimir el equipo de Ledesma para ganar. La defensa deberá ser una bandera. Los Pumas no deberán fallar en la primera línea de tackle, donde los All Blacks sacan ventajas en el dos/uno.

"Va a ser un gran desafío porque ellos hacen todo bien, pero también está en nosotros tener un buen día y llevar todo el trabajo de la semana al día del partido", destacó Jerónimo de la Fuente en la previa.

Luego, el hombre de Duendes destacó que "la defensa es un aspecto que ellos seguro trabajaron mucho porque recibieron muchos tries en contra y es algo que no se esperaban. Nosotros tenemos las armas y la estructura para salir de esa situación en cuanto al pie o salir rápido de la zona de la pelota".

Formaciones

Nueva Zelanda. Karl Tu'inukuafe, Codie Taylor y Ofa Tuungafasi; Samuel Whitelock y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane y Luke Whitelock; TJ Perenara y Beauden Barrett; Rieko Ioane, Sonny Bill Williams, Ryan Crotty y Waisake Naholo; Ben Smith.

Estadio: José Amalfitani. Arbitro: Mathieu Raynal (Francia). Hora: 18.30