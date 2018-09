Todo listo para el gran día en la vida política de Central

Rosario Central vivirá mañana una jornada festiva. No juega el equipo de Bauza, la adrenalina de una jugada de gol no estará presente en el Gigante de Arroyito pero en cambio sí debe tomarse como tal que nuevamente se recurra a las urnas para elegir el camino institucional de los próximos cuatros años. Además, porque en un club siempre politizado como es el de Arroyito, las tres listas que competirán por el gobierno llegan en un clima de respeto, de buena competencia casi sin chicanas y con las propuestas sobre la mesa. El oficialismo irá por el aval a su gestión, esta vez con Rodolfo Di Pollina al mando y Ricardo Carloni de ladero. Y la oposición ofrecerá dos alternativas: la de Hernán Marty y Diego Lavezzi por un lado y la de Mario "Coqui" Moretti y Federico Larrazábal por el otro. Las cartas están echadas, el tiempo del proselitismo acabó y ahora los que hablarán serán los 38.186 socios habilitados, de los cuales alrededor de 12 mil son mujeres. Claro que para llegar a emitir el voto mañana, de 8 a 18 horas en el estadio, deberán reunir una serie de condiciones que se detallan a continuación.

Antes que nada hay que decir que esta elección ofrecerá dos sellos distintivos. O tres en realidad. Será la primera a nivel clubes de fútbol que se hará con boleta única, tal como son las votaciones generales en el ámbito provincial. Por el otro, será la primera en que socios de 16 y 17 años podrán ejercer su derecho. Y finalmente, la Conmebol pone a disposición su servicio técnico especializado para televisar todo los comicios y dotar de aún más transparencia un acto que se espera sea ejemplar.

Respecto al primer punto, los socios no elegirán entre tres boletas sino que tendrán las tres listas en una sola y deberán marcar con una cruz la elegida. Para eso habrá un recuadro en blanco al lado de la imagen en tamaño 3 x 3 cm de cada candidato, en la parte superior. De izquierda a derecha figuran Di Pollina, Moretti y Marty, una distribución que fue por sorteo. Debajo de esa faja están en una foto de menor tamaño los rostros y nombres de los tres candidatos a vice y debajo el resto de la lista. Una vez hecha la elección, la boleta se dobla en tres partes y se introduce en las urnas. Por eso mismo, porque no habrá que usar sobres, es que se estima que el acto de la votación será más rápido y lo mismo el conteo. Además, no habrá cuarto oscuro, sino una mampara sobre la mesa donde está la boleta única.

En relación al segundo punto, este gobierno del Foro Canallas Unidos de mayoría del Crece modificó el estatuto, que anteriormente sólo autorizaba a votar a los de 18 años o más, y bajó en dos años el derecho a ejercer el sufragio. Se estima que unos 1.300 podrán votar.

Y finalmente, como otro punto distintivo, la Conmebol eligió a Central para llevar a cabo el programa "Elecciones transparentes". Y consiste en la instalación de dos cámaras con la última tecnología de una empresa extranjera que trabaja en distintos lugares del mundo en el deporte, de manera que en una aplicación de Android e iOS cada socio pueda seguir el acto eleccionario. Una de las cámaras, que toma imágenes de 360 grados, estaría ubicada sobre el fast food, o sea cerca del ingreso al lugar propio de la votación, que será una vez más en el sector del gimnasio que fue adecuado para tal fin. Cabe aclarar además que Central cuenta desde ahora con un moderno sistema propio de video vigilancia, con 80 cámaras y 8 domos, muy importantes para los días de partido pero que también colaborarán en la jornada de mañana.

Los socios ingresarán por la puerta 5 de calle Genóva y la puerta 6 estará destinada a los de capacidades especiales. Y como requisito ineludible deberán presentar documento nacional de identidad (o libreta cívica o de enrolamiento), carné y tener paga la cuota de setiembre. Por supuesto, figurar en el padrón, para lo que se requiere una antigüedad mínima de un año hasta el 13 de julio pasado.

Aquel socio que no tenga el carné en condiciones no podrá votar. El trámite para cambiarlo fue hasta ayer y mañana no podrá realizarse en el Gigante ni en ninguna otra sede. En cambio mañana sí podrán abonarse cuotas impagas, en la oficina del socio ubicada en las boleterías de calle Génova (hoy no tendrán esa posibilidad). Ahí se le dará una credencial válida sólo para ese día. Como el acceso al estadio se hará con el mismo sistema que en los días de partido, es decir con controles con celulares y molinetes, no hará falta presentar el recibo de pago de la cuota, ya que todos los carnés tienen un chip y serán escaneados. También habrá efectivos policiales aplicando el programa "Tribuna segura", que controla los DNI para saber si tienen antecedentes con la Justicia.

Otro dato importante es que el estadio y el Caribe Canalla cerrarán sus puertas a las 18 de hoy, mientras que las otras sedes auriazules lo harán a partir de la medianoche.

Todo listo entonces. A las 8 de mañana se abrirá el acto eleccionario y después de las 18 el suspenso por el resultado se apoderará del escenario. Y se sabrá, claro, quién será el presidente de Central hasta el 2022.

La junta electoral confía en que será una jornada "en paz"

La junta electoral canalla que presidirá los comicios está integrada por Vicente Romano, Diego Córdoba y Rubén Cavallero como titulares y Laura Vicario, Bruno Berra y Matías Mastrángelo (Foro) como suplentes. Ellos trabajarán todo el día para garantizar que todo salga bien y uno de sus integrantes, Romano, que ya lleva tres comicios integrando juntas, confía en que así será: "Todo está dado para que sea una elección en paz y ahora sólo falta que el socio venga a votar con tranquilidad".