Todo listo para el clásico

El Servicio Metereológico anuncia lluvias para el 1º de mayo en Rosario. Pero el fútbol femenino de la ciudad parece no estar dispuesto a hacerle caso. Las muchachas de Newell's y Central ya se están calzando los botines para jugar el primer clásico de la historia del fútbol femenino de la ciudad organizado por la Asociación Rosarina de Futbol (ARF). Se jugará a las 11, finalmente a puertas abiertas, en el estadio del complejo Bella Vista de las rojinegras, en Alberto Gollán 4025, en la zona oeste de nuestra ciudad.

Se trata del único partido que quedó pendiente de la segunda fecha. Una cita histórica, no sólo por ser la primera, sino porque enfrentará a las chicas de Arroyito, últimas campeonas del primer torneo de la ARF, con las muchachas del Parque, quienes participan este año por primera vez con un equipo de once jugadoras.

"Las chicas están entusiasmadas y esperando el partido con mucha expectativa. Todos en la ciudad saben la carga emotiva que significa el clásico en cualquier disciplina y esta obviamente no es la excepción", dijo uno de los técnicos de Newell's, Mariano Faurlin, quien entrena al equipo junto a Virginia Salera. "De todos modos, primero tenemos que disputar el partido por la tercera fecha, contra San Telmo de Funes", aclaró Faurlin al referirse al cotejo de ayer jugado en la cancha de Argentino, en el que las rojinegras golearon 5 a 0 a las funenses, con tantos de Gigena, Luppi, Leguizamón Arduino y Gioda. Una previa como para llegar con el ánimo bien en alza.

En tanto, la técnica de Central Rosana Gómez afirmó: "Será el primer clásico que voy a dirigir desde que estoy en Central. De Newell's no sabemos mucho porque es un grupo nuevo que se está formando y con nuevas convocatorias", expresó Gómez ante la consulta de Ovación.

Este año la ARF lanzó un torneo que crece en cantidad de equipos (son 20, seis más que el año pasado) con proyección a no detenerse, en sintonía con el avance de las mujeres y la lucha femenina en todos los espacios sociales. Este año Rosario Central presentó dos equipos, A y B. Lo mismo sucedió con Social Lux, cuya versión A cuenta bajo los tres palos con la arquera de la selección argentina Vanina Correa (por ahora con una mano lesionada tras jugar la Copa América en Chile).