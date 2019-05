Central está a unas pocas horas de emprender su viaje rumbo a Mendoza. Tras la práctica matutina quedó prácticamente confirmado que el equipo jugará mañana ante Boca por la Supercopa Argentina con línea de cinco defensores, aunque el técnico Diego Cocca difícilmente lo haga oficial.

A las 18, en un vuelo chárter, la delegación canalla viajará rumbo a Mendoza, donde se hospedará en el hotel Diplomatic, el mismo que utilizó como búnker en la final de la Copa Argentina en diciembre de 2018, cuando se coronó campeón de la mano de Edgardo Bauza.

En la práctica de ayer Cocca ordenó un trabajo de pelota parada y los 11 que utilizó son los que se amoldarían a la línea de cinco defensores. Facundo Almada se sumaría así a la zaga central, junto a Caruzzo y Barbieri, y sería quien ingresaría en lugar del lesionado Jonás Aguirre.

De confirmarse esto, el canalla formaría mañana con Ledesma; Molina, Almada, Caruzzo, Barbieri y Parot; Villagra, Rinaudo y Gil; Lovera; Riaño.

Un total de 24 jugadores son los que viajarán esta tarde hacia Mendoza, entre los que figura el uruguayo Washington Camacho, quien no no está en condiciones físicas para jugar. Además de los once que se presumen titulares hoy viajarán: Josué Ayala, Marcelo Ortiz, Facundo Rizzi, Gonzalo Bettini, Joaquín Pereyra, Emmanuel Ojeda, Néstor Ortigoza, Alan Marinelli, Camacho, Jarlan Barrera, Fernando Zampedri, Germán Herrera y Duván Vergara. Mañana al mediodía, en un vuelo desde Córdoba viajarán otros nueve futbolistas.

La llegada del plantel canalla al hotel Diplomatic está prevista para las 20 y a partir de allí a Central sólo le quedará esperar la hora del partido para ver si puede lograr el séptimo título de su historia.