Todo Fiorentina llora a su capitán

La muerte lo encontró durmiendo. El corazón de Davide Astori dijo basta sin que nada ni nadie hubiera podido prever este desenlace con sólo 31 años. El capitán de la Fiorentina fue encontrado sin vida en la habitación en el hotel donde se encontraba concentrado con su equipo para disputar un partido por la serie A, ante Udinese.

El diario La Gazzetta dello Sport remarcó que la última persona que lo vio con vida fue el arquero Marco Sportiello, situación que obligó a que "sea interrogado por el cuerpo de carabineros", ya que se abrió una investigación sobre el tema.

La ausencia de Astori en el desayuno causó sorpresa. Los integrantes del cuerpo técnico, que encabeza Stéfano Pioli, se sorprendieron al ver que el capitán no bajaba a desayunar con sus compañeros. El masajista subió a la habitación para ir a buscarlo y fue entonces cuando lo encontró muerto. El mismo periódico indicó que "posiblemente" el defensor haya muerto "mientras dormía en la habitación, a raíz de un paro cardiorrespiratorio".

El cuerpo del defensor fue trasladado al hospital Santa Maria della Misericordia para ser sometido a una autopsia, ya que según señaló el fiscal de Udine, Antonio De Nicolo, "es inusual que algo así suceda a un profesional que es tan cuidadosamente supervisado sin que haya habido señales de advertencia".

La noticia tuvo inmediatamente un gran impacto. Los jugadores del Genoa calentaban en la cancha cuando se les informó sobre el deceso de Astori y varios de ellos abandonaron el terreno llorando. Una vez que el partido fue suspendido, una imagen de Astori fue mostrada en la pantalla gigante y los aficionados realizaron una espontánea ovación de pie.

En Florencia, los hinchas colgaron bufandas, flores y mensajes en las rejas del estadio del club. Y los tributos de jugadores y clubes en las redes sociales no se hicieron esperar.

Diego López, el DT uruguayo del Cagliari y que dirigió a Astori en el club de la isla de Cerdeña, debió recibir atención médica tras enterarse de la noticia, al igual que el volante colombiano Carlos Sánchez, quien en enero fue cedido a préstamo de Fiorentina a Espanyol.

El fútbol italiano cuenta con reglas y controles que son más severos que los de varios países. Los deportistas profesionales en Italia están obligados a someterse a ciertas pruebas médicas cada seis meses, pero hay ciertas cuestiones que no pueden evitarse, como la muerte súbita de un jugador.

Debido al deceso, el partido de Fiorentina fue lógicamente pospuesto, al igual que toda la programación en las dos máximas divisiones. Entre otros fue suspendido el clásico Milan-Inter.

El fútbol está de lutoLa muerte puso al mundo del fútbol de luto. Fue un golpe muy grande para la liga italiana y sobre todo para sus compañeros. Uno de los más afectados fue Germán Pezzella, ya que ambos conformaban la zaga de la Fiore."No tengo palabras que describan lo que siento. Desde el primer día estuviste al lado mío aconsejándome y ayudándome. Un hombre sincero y frontal, que dio todo por los suyos. Aprendí mucho de vos este tiempo y se me desgarra el alma al pensar que no te voy a ver más a mi lado haciendo lo que amamos y disfrutando cada día. Gracias por todo, capitán. Siempre vas a estar presente, amigo", escribió dolido el ex River.Enterado de la noticia, Gonzalo Higuaín escribió: "Sin palabras. Cuando sucede te abre los ojos que la vida va más allá de todo lo demás. La tenés que disfrutar siempre al máximo. Lo otro se puede cambiar siempre, esto no". Pezzella y el Pipita no fueron los únicos. En las redes sociales Mauro Zárate, ex compañero en la Fiore, publicó: "No hay palabras. Buen recuerdo celebrando junto con Davide! Descansa en paz, guerrero".Papu Gómez lo recordó como "leal, respetuoso y siempre con una sonrisa. Mis más sinceras condolencias a la familia. Descansa en paz campeón" y lo acompañó con la foto de la previa de un partido entre Atalanta y Fiore, en el que se estrechan la mano en el tradicional saludo e intercambio de banderines.Y la lista de mensajes sigue... Se sumaron, por ejemplo, Mascherano y el Pocho Lavezzi desde China, Javier Pastore desde Francia, Gabriel Mercado desde España. Otro fue Diego Maradora, quien escribió: "Nunca tuve el placer de conocer a Davide Astori, pero ofrezco mis más sentidas condolencias a la familia. Desde hoy tengo un amigo más allá arriba", escribió en italiano en su cuenta de Instagram, junto a una foto del futbolista fallecido y el año de su nacimiento y muerte (1987-2018).Los pergaminos del defensorAstori vistió en 14 ocasiones la camiseta del seleccionado de Italia, con la que debutó en 2011 ante Ucrania. El defensor disputó, además, 289 partidos en la serie A italiana. Antes de jugar en Fiorentina lo hizo en Pizzighettone (2006-2007), Cremonese (2007-2008), Cagliari (2008-2014)y Roma (2014-2015).