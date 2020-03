Todo cambia

El fútbol argentino sufrió ayer un nuevo atentado a los reglamentos que fueron aprobados por todos los dirigentes del fútbol argentino. Ya que se bajarían la cantidad de descensos directos de tres a dos y habría una promoción entre el 22º de la tabla de promedios y el tercero de la primera nacional, a los efectos de mantener para la temporada 2020/21 la misma cantidad de equipos (24) en los próximos torneos de primera división.

Esta insólita decisión beneficia directamente a Newell’s y Rosario Central ya que estarían más aliviados de cara a perder la categoría.

Es la segunda vez en nueve meses que los artículos escritos con la mano sobre la cantidad de descensos fueron borrados con el codo con la complicidad de los dirigentes que conducen a nuestro fútbol.

Cuatro años atrás se hizo un cronograma para ir bajando paulatinamente la exorbitante cifra de los 30 equipos en primera que había en 2015. En aquel tiempo la idea, que incluso fue plasmada en el artículo 87 inciso 7 del Estatutos de la AFA, era que desciendan cuatro equipos y que asciendan dos desde la segunda división. Aquel artículo decía expresamente:

Ascensos y Descensos:

a) Ascensos y Descensos Campeonato Primera División.

Hasta llegar a la cantidad definitiva de veintidós (22) clubes participantes en el Campeonato de Primera División, las resoluciones de la Asamblea deberán contar con la mayoría especial de las cuatro quintas partes de los Miembros que la componen para la modificación de la forma de disputa de los Campeonatos de Primera División que se pasa a establecer:

(1) un certamen de agosto de 2016 a junio de 2017 con cuatro (4) descensos y dos (2) ascensos.

(2) un certamen de agosto de 2017 a junio de 2018 con cuatro (4) descensos y dos (2) ascensos.

(3) un certamen de agosto de 2018 a junio de 2019 con cuatro (4) descensos y dos (2) ascensos.

(4) un certamen de agosto de 2019 a junio de 2020 con cuatro (4) descensos y dos (2) ascensos.

Lo cierto es que estamos transitando el último punto de este artículo y en junio del año pasado, antes de que comience esta Superliga aprobaron cambiar los descensos de 4 a 3. Algo que tuvieron que ratificar el 13 de diciembre de 2019 en una asamblea ordinaria. Y ahora, ya con el 65% del camino recorrido (se jugaron 22 fechas de las 34 de la temporada) intentan llevar esos 3 descensos a 2 y una promoción.

Fue un día muy convulsionado. No solamente por este rumor en el cambio de la cantidad de descensos sino porque en el predio de la AFA, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia logró algo casi imposible como lo era reunir a Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo, y a Mario Pergolini, vice presidente de Boca, quienes en su momento estuvieron distanciados mucho tiempo cuando ambos conducían sus programas de TV, pero ahora están juntos en el fútbol.

A través de sus redes sociales, la AFA explicó que el encuentro se realizó “para dialogar acerca de los derechos audiovisuales del Fútbol Argentino y la aplicación de nuevas tecnologías vinculadas al deporte”. Hace unos días, Tinelli estuvo en una cena que se realizó en la casa de Tapia junto a 13 dirigentes del fútbol argentino. Pero Pergolini no estuvo, pero el que sí concurrió fue el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal.

En nuestra ciudad, dos dirigentes de peso hablaron con Ovación.Desde el lado de Rosario Central, Ricardo Carloni que “todavía no hay nada oficial. En la última reunión se habló de la posibilidad de que haya 24 equipos, algo que fue avalado por la mayoría. Ni 22 ni 20. Y que si aceptamos los 24 equipos recién ahí vamos a ver lo de los descensos. Central se va a alinear a lo que decida AFA y la gran mayoría porque esto tiene se tiene que dar así o de manera unánime”. Mientras que Cristian D’Amico, de Newell’s, fue más cauto y dijo que quería tomarse un par de días para estudiar el tema y dar una opinión “ya que hay muchas cosas que están dando vuelta y no me quiero guiar por nada”

Lo que cada vez va tomando más forma es la desaparición de la Superliga, que crearon la mayoría de estos dirigentes, y la vuelta a AFA a través de la creación de La Liga Profesional de Fútbol. Al respecto Nicolás Russo, presidente de Lanús, hace un par de días en declaraciones radiales se diferenció con lo que expresó el vice de Central, Ricardo Carloni a este diario a la hora sobre mantener los 24 equipos en primera la temporada que viene y dijo: “La mayoría de los clubes quieren 22 equipos en primera, otros quieren 24. El año que viene en primera van a ser 23 equipos y el próximo 22 y ahí nos clavamos. Entiendo que hay mayoría para aprobar que haya 2 torneos cortos por año”. En otro orden de cosas el mandamás granate habló: “No hay chances de que se saquen los promedios en primera como pasó con los torneos de ascenso y mañana hay una reunión de comité de Superliga, hay 4 clubes que no quieren volver a AFA, pero la mayoría sí”.

Tres partidos volverían a la TV Pública

Dentro del nuevo orden que aparentemente se viene en el fútbol argentino, los derechos audiovisuales y la repartija del dinero son puntos importantes a debatir debido a las alicaídas arcas de los clubes. En este marco se hizo saber que tres de los partidos que hoy vienen por las señales Premium de TNT Sports y Fox Sports, a partir de la próxima temporada, irían por la TV Pública (uno viernes, uno sábado y otro domingo). Hoy, dos de los duelos son emitidos, además de por las señales Premium, por el cable básico. Por ejemplo, el último fin de semana los partidos elegidos resultaron Central Córdoba de Santiago del Estero-Banfield y Godoy Cruz-Unión. Marcelo Tinelli, fue uno de los que estuvo al frente de las negociaciones en 2017 con distintas empresas, logrando un acuerdo que en su momento resultó muy bueno para los clubes en cuanto a cifras ya que lograron repartir 3.200 millones de pesos por año. Pero este monto, con el incremento que tuvo la divisa norteamericana terminó resultando insuficiente para los clubes. De ahí esta renegociación, que incluiría mantener a 24 equipos en el círculo privilegiado para poder contar con 12 partidos televisados por fin de semana.