Todavía negocian con el Colo Romero

Central quiere rescindirle y ofreció un resarcimiento de dos meses. El jugador debe contestar

Con la llegada de Néstor Ortigoza el mercado de pases en Central entró en un terreno de mayor serenidad, lo que no quiere decir que no se sigan adelantes con algunas negociaciones que ya están abiertas. Pero el plan de rearmado del equipo contempla altas y también bajas. Entre las segundas, el caso en el que más se está trabajando es el de Santiago Romero. Por el Colo hay una negociación permanente, que viene desde hace varios días y que debiera resolverse antes del próximo miércoles, día en que el plantel comenzará la pretemporada. Es que si las partes no llegan a un acuerdo el jugador deberá presentarse a entrenar como el resto de sus compañeros. Lo que pretenden en Arroyito es rescindir el contrato con el futbolista, quien llegó a préstamo a mediados de este año y su vínculo finaliza en junio de 2018.

Lo primero que merece ser destacado en esta historia es que Romero no sería tenido en cuenta por Leo Fernández, aunque el técnico dejó claro cuantas veces pudo que "todo jugador que se quiera quedar a pelear por un puesto será respetado". Más allá de eso, en el medio también está el pedido que hizo el entrenador para que Matías Mansilla retorne de su préstamo de Quilmes (ver aparte). Lo cierto es que con el análisis que hizo el técnico canalla del plantel, la dirigencia se puso en contacto con el representante de Romero para intentar llegar a un acuerdo. Hoy la negociación sigue abierta.

Lo que pretenden en Central es rescindir el préstamo, siempre atendiendo que ese trámite debe incluir un resarcimiento al jugador. Justamente lo que se está charlando y negociando es el monto del mismo. Hasta ayer había una oferta sobre la mesa por parte del club, que contemplaba el pago de dos meses más (enero y febrero), que sería el máximo esfuerzo que estarían dispuestos a hacer los dirigentes canallas, pero como en toda negociación, la palabra de la otra parte interesada es clave.

Central viene de cerrar una negociación de similares características. Fue con Gustavo Colman, a quien se le rescindió el contrato y el arreglo fue con un resarcimiento de dos meses en el medio. Claro que la situación de Colman no era la misma que la de Romero, quien, según gente de su entorno, está dispuesto a seguir en Central porque siente que puede pelear por el puesto, ya que considera que no tuvo la continuidad necesaria, producto de algunas lesiones.

Lo cierto es que están Maxi González, Leonardo Gil, llegó Ortigoza y encima el entrenador pidió por el regreso de Mansilla. Muchos jugadores en la posición en la que se desempeña Romero.

Tramitan la vuelta de Mansilla

Tras el pedido de Leonardo Fernández para que Matías Mansilla retorne al club la dirigencia de Central ya se puso en contacto con su par de Quilmes. El jugador también está al tanto, pero la decisión no depende de él. El volante central había ido a préstamo hace seis meses al club bonaerense, donde en 12 partidos jugó 4 de titular. En otros 6 ingresó desde el banco.