Todas las miradas en Franco Colapinto, que habló con Ovación y fue el centro del paddock en Interlagos

Ahí mismo la sensación de que Colapinto acapara la atención se vio en los hechos. Mientras el argentino hacía una declaración fuerte: "Si Williams no me asegura un asiento para el año que viene, creo que debería dejar irme", otros aspectos ratificaron su centralidad.

80653602.jpeg Colapinto se saca una selfie con Hamilton y Lance Stroll. AP

Y una vez ahí, acaparó más preguntas que el mismo Hamilton, que además debió responder una pregunta sobre el argentino, mientras que Stroll pasaba totalmente desapercibido, al punto que el mismo heptacampeón le hizo una consulta con mucho humor para que se sienta incluido.

Y trascartón, varios de los periodistas acreditados se fueron de la conferencia cuando terminó Colapinto y eso que detrás venían para la conferencia de prensa el tricampeón actual, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson.

Ya en la salida de la sala de conferencia, Hamilton tuvo un gesto afectuoso con el argentino al saludarlo. Y Ovación acompañó luego a pie el trayecto desde ahí hasta el paddock de Williams, pese a la mirada desaprobadora de la jefa del equipo.

La sorpresa del argentino

Colapinto tuvo la gentileza de responder las preguntas de manera informal y ahí, cuando se le contó que Checo Pérez le expresó a Ovación que no veía mal si le tocaba reemplazarlo en Red Bull, el pilarense enarcó las cejas. "¿En serio dijo eso? Es un fenómeno. Checo es extraordinario, una gran persona".

image (25).jpg Checo Pérez, frente al acceso del box de Red Bull. Habló con Ovación de Colapinto y el futuro.

Ahí el argentino contó que desde el primer momento de su llegada a la Fórmula 1 hizo una muy buena relación con el mexicano y que "a Checo le gustó cuando él dijo que lo admiraba cuando era chiquito".

Minutos antes de la conferencia de prensa de Colapinto, Ovación dialogó precisamente con Checo, luego de que atendiera a la TV oficial brasileña. "Es bárbaro que haya más latinoamericanos en la Fórmula 1 y Franco lo ha hecho muy bien desde que llegó. Realmente es un piloto fantástico y espero pueda tener una oportunidad de quedarse para el próximo año", expresó.

Precisamente, ahí se le hizo la pregunta incómoda, sobre qué siente de los muchos rumores que hablan de su salida de Red Bull y su reemplazo por el argentino. Y lejos de molestarlo o algo por el estilo, respondió: "No me molesta para nada, eso demuestra el gran trabajo suyo y es la idea del país, de Argentina, que tiene un gran piloto. Pero creo que hay que ir paso a paso, no hay que ponerle tantas expectativas tan temprano".

Más fuerte que nunca, los rumores sobre la salida de Sergio Pérez de Red Bull arreciaron ya el mismo jueves en Interlagos. Y alguien de mucho tiempo en los paddock, le comentó a Ovación que "Checo tiene contrato hasta 2026. Si lo echan, quiere que le pongan la plata". Y que no vería con malos ojos irse.

Las versiones sobre el mexicano de 34 años se apoyan también en cierto cansancio después de 14 años de Fórmula 1, algo que se entiende también por el hecho de que Checo tiene una familia numerosa que atender, de cuatro hijos. Con un calendario récord en 2024 de 24 grandes premios, es por cierto muy difícil estar casi todo el año tan lejos y viajando constantemente.

Pero lo cierto es que el río suena en serio y, aunque fue en una charla informal, quien la acompaña desde hace siete años, la española María Catarineu, no desmintió para nada las versiones en torno al futuro del argentino.

Más temprano, en declaraciones a ESPN, la española aseguró que "hoy Franco es piloto de reserva de Williams para el 2025". Pero cuando Ovación la consultó en una charla afuera del paddock de Williams, dijo "no podemos decir nada de nada" ante la consulta de si hay negociaciones en marcha. Y agregó sugestivamente: "Cuando sea el momento, lo anunciaremos".

En qué sorprendió Colapinto a su representante

Después sí Catarineu comentó que desde que Franco Colapinto llegó a la Fórmula 1, el trabajo del argentino y el suyo propio creció exponencialmente. "Es tremendo pero estamos felices, es el lugar donde queríamos estar".

También se la consultó sobre si ella mayor presión sobre el argentino, pudiera afectarlo pero ahí hizo una comparación bien argentina. "Nooo, al contrario, Franco es como el vino, cuando más pasa el tiempo está mejor".

"Es impresionante lo que ha madurado en todo aspecto, como persona y como profesional. Lo lleva muy bien, estamos muy sorprendidos de cómo lo toma y lo sabe llevar", agregó.

Esa sorpresa está más relacionada a cómo actúa el argentino fuera de la pista, porque "adentro sabíamos que lo que está mostrando es lo que podía dar".

Colapinto se mostró luego dos veces, en los clásicos juegos que hace con su compañero Alex Albon, esta vez por Hailoween, y en una entrevista comercial acordada con Williams. Después salió a la recta principal con la camiseta de Argentina y una muy buena cantidad de público que pagó el paddock (con los mecánicos de Williams sumados también), para sacarse fotos y firmar autógrafos

Como dijo Catarineu, desde este viernes empezará algo más importante que las palabras: la acción en pista donde Franco Colapinto buscará en su sexto Gran Premio seguir cosechando la necesidad de que la Fórmula 1 no lo pierda para 2025. Sin dudas el jueves empezó en esa dirección: todo el mundo hablando de él.