Toca lo justo y necesario

Omar De Felippe quedó satisfecho con la producción del equipo en la victoria con Talleres y por eso tocaría lo justo y necesario para visitar a Boca, a las 20, y con el arbitraje del polémico Juan Pablo Pompei. Y esto tiene que ver con la ausencia de Luis Leal (ver página 4) y el candidato a ingresar es Braian Rivero, lógicamente ocupando un lugar en el mediocampo. El resto de los nombres, a priori, son los mismos que vienen de conseguir los tres puntos en el Coloso y con una de las producciones futbolísticas más importantes del ciclo del nuevo entrenador. Los once aún no están confirmados, aunque seguramente hoy el DT entregará algunos datos en la conferencia vespertina.

El entrenador mostró algunas cartas en la práctica de fútbol parando una formación con una sola variante (ver infografía), aunque no hay que desechar la posibilidad de que realice alguna modificación a último momento. De todas formas, en principio hoy no daría la formación y recién la confirmaría minutos antes del partido con los xeneizes para mantener la evaluación de cada uno de los jugadores, sobre todo de los juveniles.

Por otro lado, ayer trabajaron con normalidad a la par del resto de sus compañeros no sólo Rivero, candidato a volver al equipo, sino también Hernán Bernardello, que arrastraba una lesión que lo marginó de los últimos juegos. Sin dudas el Cabezón es un jugador valioso en la consideración de De Felippe por su experiencia para afrontar compromisos de trascendencia ante uno de los grandes, en este caso Boca.

En otro orden, la reserva de Newell's, conducida por Héctor Bidoglio, se presentará el domingo, a las 12, en el predio de Casa Amarilla.