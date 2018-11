Tobías Giorgis (foto), se consagró campeón en salto (récord panamericano, con 53,7 metros) y campeón en overall en la categoría Sub 17 en el Campeonato Panamericano que se disputó en Lago Los Morros, Chile.

Ignacio Giorgis, en tanto, fue bronce en overall categoría Sub 21 y 4º en overall open.