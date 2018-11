Marcelo Tinelli realizó anoche en Showmatch un duro editorial sobre los incidentes que se vivieron en la previa de la final de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, que terminó postergándose por los piedrazos contra el micro de Boca.

"Quería mandarle fundamentalmente un beso al plantel de Boca, hay que pensar también en los jugadores, que no son victimarios, son víctimas. Los quisieron hacer jugar un partido de fútbol con un jugador en la clínica. Menos mal que primó el sentido común, a pesar de la necesidad de jugar", dijo Tinelli.

El conductor, vicepresidente de San Lorenzo, dijo que "si no se tiene que jugar el partido, no lo jueguen, ya está. Pero las cosas se tienen que hacer mejor. Pensemos todo lo que hicimos para que las barras tengan tanto poder. Qué cosas se hicieron para beneficiar a esas barras que hoy no podemos combatir".