Tinder en los Juegos Olímpicos: una atleta estadounidense reveló que se llevó una decepción

En los Juegos Olímpicos hay espacio para todo tipo de experiencias. No solo competencias deportivas, el objetivo principal de este evento, sino también para celebrar el amor. De hecho, una pareja de atletas argentinos se comprometió frente al río Sena antes del comienzo formal de las contiendas. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte: una deportista estadounidense reveló que se llevó una gran decepción al usar Tinder en la Villa Olímpica.

En cuestión de horas, el video de Delleman contando su experiencia con Tinder en la Villa Olímpica se hizo viral en las redes sociales, y hasta desató un debate sobre las nuevas maneras de relacionarse.

Tinder en la Villa Olímpica

Delleman confesó que llevaba años sin utilizar Tinder, por lo que sus expectativas eran muy altas. “Consigue un 'match' con atletas profesionales con nuestras nuevas funciones", era una de las propuestas de la app de citas. Sin embargo, la competidora de remo no logró utilizar estas funciones.

Al comenzar a utilizar Tinder, con ubicación en la Villa Olímpica, se dio cuenta que no iba a encontrar lo que esperaba. "Empiezo a bajar, y a bajar... Y no veo a ningún atleta olímpico. Y pensé que el problema era que la configuración de mi aplicación estaba mal, pero no. La localización estaba activada para un radio de una milla y, hasta ahora, creo que he visto un total de dos atletas olímpicos", continuó la estadounidense.

“No me malinterpreten, los hombres parisinos son hermosos, pero fui con expectativas de encontrar algunas relaciones futuras, pero, al parecer, estamos buscando otras formas de entretenimiento y es por eso que ahora me encuentran en TikTok”, reflexionó, a modo de cierre, la deportista.

Rápidamente, el video se hizo viral. A pocos días de su publicación, el posteo ya suma 4 millones de reproducciones y cientos de miles de likes. Además, el tema fue puesto en agenda por varios medios de comunicación estadounidense, y se generó todo un debate al respecto.

Frente a esto, Emily Dellman, la atleta de alto rendimiento, posteó un segundo video bromeando al respecto. “Cuando los medios te están llamando ‘sedienta’ en cada idioma, pero ahora tenés una plataforma para compartir tu deporte y tu estilo de vida único”, expresó la deportista, con un toque de ironía, en una nueva publicación de TikTok.