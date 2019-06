El campeonato logrado anoche por Tigre en la Copa de la Superliga reavivó la discusión por el sistema de promedios para definir los descensos en el fútbol argentino. Algo que interesa tanto a Newell's como a Central que arrancan la próxima temporada en los últimos lugares de esa tabla.

Luego del triunfo de Tigre por 2 a 0 contra Boca, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el entrenador Néstor Gorosito agradeció al plantel, a los hinchas y apuntó contra la organización del fútbol.

Respecto al sistema de descenso dijo: "Es otro de los inventos argentinos. Todo se hace para sacar ventaja. El promedio se hizo para beneficiar a los poderosos. Pero todo está así, el país está así, todo es para los poderosos", se lamentó Pipo.

Incluso hasta puso en duda que Tigre descienda a la B Nacional. "Todavía no se sabe. Hay un artículo que dice que el que sale campeón no pierde la categoría. El club se va a agarrar de eso para ver si puede defender la categoría. Si está escrito, hay que respetarlo, es simple. Pasa que nosotros los argentinos, por eso vivimos como vivimos, hacemos en todo trampa para ver de dónde podemos sacar más ventaja. Así vivimos y estamos como estamos. con eso de que el fútbol es para vivos, así estamos".

En otra nota posterior al encuentro, el técnico aseguró "no saber" cuál es el artículo en cuestión pero subrayó: "Para eso está el club y los abogados que seguramente lo verán. Si está escrito hay que respetarlo. Por una cuestión lógica: no hacer como hacemos en la Justicia Argentina y en todo que no se respeta nada".

Sobre el armado del equipo para la próximo temporada, Gorosito dijo: “Según lo que me dijo la comisión directiva están casi todos los muchachos arreglados de palabra. Después, es lógico que los Lucas, Janson y Menossi, se tengan que ir para generar ingresos con los que mantener a los otros muchachos. Esperemos que se pueda cumplir”.