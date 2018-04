Tiene que darle forma

Zampedri. Será una fija en la ofensiva. Leonardo Vincenti

Leo Fernández cuenta con todo el grupo a disposición. Por lo que hoy buscará armar el equipo que pasado mañana recibirá a San Pablo, por la Copa Sudamericana. El entrenador de Central tiene que terminar de acomodar algunas fichas y luego definir los once. A juzgar por cómo está el panorama, el armado del mediocampo es lo que más ocupa al DT en la actualidad.

El equipo tendrá a Jeremías Ledesma en el arco. Nahuel Gómez puede seguir en el lateral derecho. La zaga de centrales será integrada por Fernando Tobio y Oscar Cabezas. Y el chileno Parot pinta para continuar en la izquierda.

Por su parte, la zona media es una incógnita. El sector derecho no tiene dueño. Sí varios nombres con chances. Tales los casos de Andrés Lioi y Washington Camacho. Hernán Da Campo corre un casillero por debajo.

El volante tapón será Maxi González. Pachi Carrizo y López Pissano seguirán entre los once. Sobre Mauricio Martínez hay que mencionar que recién ayer entrenó a fondo. Mientras que arriba, Zampedri es una fija. Resta saber si lo acompañará Lovera o Ruben.





