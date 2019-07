Tiempo de votar el presupuesto

La vida política de Central tendrá hoy un nuevo capítulo. Será en las instalaciones de la subsede del Cruce Alberdi, donde la dirigencia pondrá a consideración de los socios el presupuesto, al que le hicieron una serie de modificaciones solicitadas por el arco opositor, en lo que será la continuidad de la asamblea ordinaria de la semana pasada, que terminó con un cuarto intermedio hasta hoy. Al igual que hace siete días, a las 17.30 será el primer llamado y una hora después el segundo. Una de las particularidades es que por disposición de Fiscalía de Estado en esta ocasión no estará permitido el ingreso a la prensa. En el recinto podrán estar presentes los 453 socios, según consta en las actas de Fiscalía de Estado, que asistieron hace una semana. Otro dato destacado es que los dirigentes que no habían estado podrán ingresar, tales los casos del vicepresidente Ricardo Carloni y el tesorero Adrián Raguza.

Lo que se espera es que el presupuesto sea aprobado, quizá no por una amplia mayoría, sino por las abstenciones que pueda haber. La intención de la mayoría de las agrupaciones opositoras es no entorpecer el normal funcionamiento de la institución, aunque un gran número de las fuentes consultadas dieron cuenta de que no es el mejor presupuesto.

Representantes de muchas de esas agrupaciones estuvieron presentes ayer en la sede de calle Mitre, donde se reunieron con un grupo de dirigentes, entre ellos el presidente Rodolfo Di Pollina, el tesorero Raguza y el secretario Guillermo Hanono.

El presupuesto original fue modificado en determinados puntos objetados por una oposición que consideró que los ingresos estaban demasiado inflados y de la misma forma los egresos subvaluados. Incluso en ese cónclave se habló de cómo iba a quedar proyectado el estado patrimonial del club y hasta de algunas modificaciones que podrían realizarse en el nuevo estatuto en relación a la representación de la minoría en la aprobación del balance.

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición hablaron de una reunión "positiva", más que nada porque entre tantos temas se habló de firmar un documento para conformar distintas áreas para que tengan mayor participación las distintas agrupaciones de la vida política del club.

Casi ninguno de los convocados a la reunión quedó convencido de los argumentos como para ir hoy por la afirmativa, por eso creen que aquellos que votaron en contra hace una semana esta vez se abstendrán.

A priori, lo de ayer sirvió para generar el consenso necesario para que el presupuesto salga.