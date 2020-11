Tiempo de recambio: para el entrenador leproso, el equipo esta en transición

El DT leproso Frank Kudelka no anduvo con vueltas tras la derrota de ayer ante Boca en la Bombonera. “En la mayor parte de los partidos, excepto Lanús o momentos de encuentros, se vio un desequilibrio a favor de los rivales en muchos aspectos. Y a esto hay que equilibrarlo por la historia de la institución”, sentenció el DT. “El equipo no cumple con los objetivos que pretendemos. Hay cosas que queremos hacer y no alcanza, no se pueden hacer. En este momento somos superados”, abundó. Y remató la idea: “Ha pasado mucho tiempo sin jugar y eso lo estamos pagando, aunque parezca una excusa para mí no lo es. Hay tomas de decisiones que hoy no las podemos implementar. El equipo hoy tiene mucha pasividad, absolutamente mucha pasividad. A mi entender esto se compone de muchos factores y lo hablaré donde lo tenga que hablar”.