Tiempo de ganar para tranquilizar

O queda tecleando, haciendo equilibrio apenas por encima de la delgada cuerda de la zona roja o se mete en puestos de Copa Sudamericana, en un 9º lugar y separado a 5 puntos del líder o 4 de los dos escoltas. Esto muestra la doble faceta leprosa en la Superliga. Es que aquel arranque positivo con el que salió del fondo le dio paso a la caída pronunciada de las últimas fechas, en las que apenas cosechó 4 puntos de 18. Y si no quiere quedar para el diablo le debe ganar a Independiente, en el cierre del año con el partido pendiente de la 2ª fecha. ¿Puede? Claro que sí, aunque juega de visitante y ganar en esta condición se le hizo casi imposible. Y más en Buenos Aires, de donde no se trae los 3 puntos desde el partido con River, hace poco más de dos años: el 3-1 del 26 de noviembre de 2017.

Newell’s tiene con qué ganar. El tema es que no lo consigue. Si hasta viene de merecerlo en Tucumán pero sólo se trajo un punto de la cancha de Atlético. Si tiene jugadores con clase, importantes, y en función de equipo respondió más allá de los altibajos y de las dos caras que fue mostrando. Es lo que viene haciendo con Kudelka al frente del equipo, con picos de rendimientos de local y momentos destacados en los partidos con Boca en La Bombonera, Central en el Gigante, el de Tucumán y la victoria de “6 puntos” en Paraná, teniendo en cuenta que Patronato no sólo es rival directo sino que la lepra lo dejó atrás, a 8 puntos.

Y terminar con el ánimo en alza será vital para este plantel que ya tiene la “promesa” de Maxi para seguir, que deberá retener a piezas clave como Aguerre, Lema, Gentiletti, Julián Fernández, Formica y Leal con su resurgido nivel, como también recuperar al lesionado que más extraña: Cacciabue. El resto de los protagonistas cumple, hasta ahí, no son para descartar, tampoco intocables. ¿Refuerzos? Serán necesarios, siempre lo son, el tema es la billetera para traer soluciones para puestos precisos que Kudelka crea necesarios y la dirigencia logre conseguirlos.

Los rojinegros se presentarán frente a un Independiente de capa caída, con problemas y de un andar irregular. También compuesto con jugadores interesantes pero un nivel de juego que no les dio para más que estar casi en la misma línea que Newell’s. Ellos tienen a uno que los hinchas leprosos quieren como es Pablo Pérez, que les haría falta. También a jugadores de buen pie y al goleador Silvio Romero.

La posesión de la pelota, el aprovechamiento de las chances y la actitud para arrancar bien parado determinarán las chances leprosas. Deberá estar activo Maxi como cuando en Tucumán se metió en posición ofensiva por el centro del ataque y no quedó perdido a la izquierda, cuanto mayor contacto con la redonda tenga podrá intervenir en las jugadas de gol y si Leal está con las garras afiladas podrá gritar por tercer partido al hilo porque ya les convirtió a River y Atlético. De 9 estará Albertengo, que irá por la gran revancha y con intenciones de cumplir con la “ley del ex” para volver a mojar después de 6 partidos sin goles, el último fue el segundo ante Patronato.

Siempre, o casi, se plantean las hipótesis de triunfos y derrotas, la chance del empate en condición de visitante nunca cae mal. ¿Sirve para este Newell’s? A medias, como es el resultado. Porque el punto no le aportaría demasiado ni para el promedio ni para la tabla, con el que no llegaría ni a la mitad ni a posición de copas, aunque eso importa poco y nada. Sí serviría para no irse de vacaciones para el diablo.

747 días sin ganar en Buenos Aires

Tras el 3-1 a River del 26/11/2017, Newell’s empató 3 veces y perdió 14 en canchas de Buenos Aires. Los puntos se los trajo del Nuevo Gasómetro (1-1) y de Banfield (1-1), en el 2018/19, y de La Bombonera en el torneo pasado. Las derrotas: 3 en La Plata, 2 en La Paternal, 2 en Liniers y una con San Lorenzo, Boca, Racing, River y otra en Mar del Plata.