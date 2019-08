El señalamiento del entrenador Frank Kudelka sobre la desorganización del fútbol argentino tiene justificativo. Newell's enfrenta esta tarde a Unión con apenas un partido oficial en los últimos cuatro meses. Fue el del triunfo contra Central Córdoba de Santiago del Estero por la primera fecha de la Superliga, que encima se disputó ya hace 20 días. Después la Lepra se mantuvo inactiva a causa de la postergación del enfrentamiento contra Independiente. Trabajar de esa manera buscando el mejor funcionamiento, con tan escasa competencia, resulta complicado. Es por eso que a raíz de esa falta de rodaje, hoy son más las incógnitas que las certezas sobre lo que es capaz de entregar el equipo. Lo que es seguro es que la lepra cuenta con un bajo promedio y tiene la obligación de alcanzar un rendimiento que lo lleve a la victoria frente a su público.

La tabla del promedio se mira de reojo. No es conveniente obsesionarse con un torneo que recién empieza. Pero tampoco se admiten descuidos.

El Newell's de Kudelka dio las primeras señales sobre la forma en la que piensa encarar esta temporada llena de urgencias. El día del estreno en la Superliga intentó asumir el control del juego con intensidad, presión y llegada por las bandas. Le salió de a ratos, y con eso le alcanzó para un triunfo que calmó los ánimos ante la ansiedad de todos. Pero esto recién es el inicio y los tres puntos serán vitales cada vez que le toque jugar.

Desde la eliminación de Newell's en la Copa Superliga hasta el encuentro de hoy en el Coloso pasaron cuatro meses. El único encuentro oficial que disputó en ese lapso fue frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Contra Independiente se pospuso porque la Conmebol le programó al Rojo un partido de Copa Sudamericana justo para un día después de que tenía que medirse con la Lepra.

El fastidio de Kudelka por la falta de competencia es entendible. Los entrenamientos y el amistoso antes Central Córdoba son los únicos espacios que le sirvieron para ensayar lo que quiere, aunque está claro que no es lo mismo que ponerlo en práctica en un partido por los puntos.

El contratiempo que le ocasionó la falta de competencia no es posible soslayarla. Newell's había puesto primera y no pudo cambiar de marcha. Tiene que volver a ponerse en movimiento y seguir sumando. Será imprescindible ir saliendo del fondo de los promedios cuanto antes para que la urgencia no se convierta en desesperación con el paso de las fechas.

La tranquilidad que transmite la figura de Kudelka, la categoría de Alan Aguerre y la experiencia de Santiago Gentiletti, Mauro Formica y Maxi Rodríguez son los pilares sobre los que se sostiene una estructura que se está construyendo. El entrenador predica un fútbol ambicioso. Es lo que intenta poner en acción. Entiende que no tiene sentido renunciar a esa idea. Y que jugando así será posible paulatinamente dejar de preocuparse por el descenso.

"Esperemos recomenzar frente a Unión con la intensidad con la que jugamos el primer partido, más allá de las virtudes y defectos que tuvimos. No nos sirve habernos quedado sin competencia oficial", dijo Kudelka sin vueltas.

Recién esta tarde se conocerá en qué medida fue contraproducente el período que Newell's se mantuvo inactivo. La capacidad de asimilar cuanto antes la idea de juego y desarrollar algo de todo eso hoy mismo en el campo de juego serán fundamentales para medirse contra un rival como Unión que habitualmente está bien parado de la mano de Leonardo Madelón.