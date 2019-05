Tevez: "Teníamos que ganarla, fue un desahogo"

Carlos Tevez ganó su título número 27. Un número tremendo. Es un ganador nato. Volvió a ser campeón con la camiseta de Boca. Y se quedó con la Supercopa Argentina ante Central luego de que a Boca se le negara en las tres finales que disputó por este trofeo. Por eso para el Apache, la consagración en Mendoza fue como "una descarga, un desahogo".

"Nos venían cacheteando en las finales. Fue un desahogo muy grande. Eso es cuando uno pierde muchas definiciones como nos pasó a nosotros en los últimos años. Las finales se tienen que ganar y nosotros hoy (por anoche) la ganamos ", planteó luego de la victoria por penales. "Teníamos que ganarlo así, sufriendo. Y por suerte esta vez la ganamos. Estos partidos nos están costando, pero dimos un paso hacia adelante. Teníamos una mochila muy grande luego de perder la final de la Copa Libertadores contra River en Madrid".

Con relación al partido de anoche, Tevez analizó: "Fuimos muy superiores a Central, pero la pelota no entraba. Cuando no entra, los rivales te hacen los goles. Cuando nos juntamos antes de patear los penales, dijimos que no había que perdonarlos. Que había que asegurar los tiros y lo hicimos".

"En el segundo tiempo fuimos más agresivos y logramos generar más situaciones de riesgo. Tuvimos esa jugada en la que la pelota pegó en el travesaño y pareció ser gol, pero estuvimos mejor en el segundo tiempo que en el primero. La verdad es que nos merecíamos ganar este trofeo luego de tantas finales perdidas. Este grupo se merecía festejar un título y por suerte estuvimos más certeros que Central en la definiciones por penales. Se nos dio y ahora sólo hay que disfrutar", expresó Carlos Tevez, visiblemente eufórico luego de disfrutar con sus compañeros una nueva conquista con la camiseta de Boca.